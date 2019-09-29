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Eşi tarafından kamyonetten atıldığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 13:26 | Son Güncelleme

Eşi tarafından kamyonetten atıldığı iddiası

Adana'da eşi tarafından kamyonetten atıldığı ileri sürülen kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-400 kara yolunda bir kadının kamyonetten düştüğü ihbarı üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, yaralı Medine E'yi (31) Adana Şehir Hastanesine kaldırdı.

Durumu ağır olan kadın, polise, eşi Mehmet Sıddık E'nin (36) kendisini araçtan attığını söyledi.

Bunun üzerine kadınla hastaneye gelen eşi Mehmet Sıddık E. gözaltına alındı.

Zanlının iddiayı kabul etmediği, eşinin araçtan düştüğünü söylediği öğrenildi.

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