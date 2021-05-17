İddia: Eşini öldürüp onun yerine Trump'a oy vermiş!

Suzanne Morphew (53) geçen yıl 10 Mayıs’ta ortadan kayboldu. Eşi Barry Morphew, Facebook’ta duygusal bir paylaşım yaparak en kısa zamanda bulunmasını dilediğini ifade etti ve yardım istedi. Polis, arama-kurtarma ekipleri, gönüllüler ve ailesi öldüğünü tahmin ettikleri Morphew’un cansız bedenini bulamadı. Günlerce süren arama çalışmalarına Barry Morphew katılmadı.

Morphew hakkında 2020 yılında Anneler Günü'nün kutlandığı hafta sonundan bu yana kayıp olan eşi Suzanne'in ortadan kaybolmasına ilişkin birinci dereceden cinayetle soruşturma başlatılmıştı. Buna ek olarak Morphew, artık kamusal belgelerde sahtecilik ve uzaktan oy pusulasında sahtecilik yapmakla da resmi olarak suçlanıyor.

Eylül 2020'de Morphew, Suzanne'in daimi vesayeti için dilekçe verdi. Ocak 2021'de Indiana mahkemelerinden vesayet mektupları aldı.

Morphew, kendisine yöneltilen suçlamaların hiçbirine henüz mahkeme önünde yanıt vermedi. Müfettişler, Chaffee County katibi ekim ayında, mayıstan beri kayıp olan Suzanne Morphew'dan bir oy pusulası aldığını söylediğinde, bir şeylerin eksik olduğunu bildiklerini söyledi. Oy pusulasında Suzanne'in imzası eksikti ama Barry'nin imzası bir tanık olarak vardı. Geçen ay FBI, Morphew'a eşi kayıpken neden onun oy pusulasını gönderdiğini sordu.