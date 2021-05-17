İddia: Eşini öldürüp onun yerine Trump'a oy vermiş!

Suzanne Morphew (53) geçen yıl 10 Mayıs’ta ortadan kayboldu. Eşi Barry Morphew, Facebook’ta duygusal bir paylaşım yaparak en kısa zamanda bulunmasını dilediğini ifade etti ve yardım istedi. Polis, arama-kurtarma ekipleri, gönüllüler ve ailesi öldüğünü tahmin ettikleri Morphew’un cansız bedenini bulamadı. Günlerce süren arama çalışmalarına Barry Morphew katılmadı.
Morphew hakkında 2020 yılında Anneler Günü'nün kutlandığı hafta sonundan bu yana kayıp olan eşi Suzanne'in ortadan kaybolmasına ilişkin birinci dereceden cinayetle soruşturma başlatılmıştı. Buna ek olarak Morphew, artık kamusal belgelerde sahtecilik ve uzaktan oy pusulasında sahtecilik yapmakla da resmi olarak suçlanıyor.
Eylül 2020'de Morphew, Suzanne'in daimi vesayeti için dilekçe verdi. Ocak 2021'de Indiana mahkemelerinden vesayet mektupları aldı.
Morphew, kendisine yöneltilen suçlamaların hiçbirine henüz mahkeme önünde yanıt vermedi. Müfettişler, Chaffee County katibi ekim ayında, mayıstan beri kayıp olan Suzanne Morphew'dan bir oy pusulası aldığını söylediğinde, bir şeylerin eksik olduğunu bildiklerini söyledi. Oy pusulasında Suzanne'in imzası eksikti ama Barry'nin imzası bir tanık olarak vardı. Geçen ay FBI, Morphew'a eşi kayıpken neden onun oy pusulasını gönderdiğini sordu.
Morphew, "Sadece, Trump'ın kazanmasını istediğim için" diye cevapladı ve "diğer adamların" zaten hile yaptığını ekledi. Morphew aklından geçenleri "Ona bir oy daha kazandırır diye düşündüm" şeklinde açıklayıp FBI'ya "Eşinizin yerine oy kullanamayacağınızı bilmiyordum" dedi.
Başkası yerine oy kullanmak seçimlerde hile yapmak anlamına geliyor. Bu, Trump'ın ısrarla ve dayanaksız bir şekilde düşmanlarını 2020 seçimlerinde işlemekle itham ettiği bir suçtu. Morphew bunun yasadışı olduğunu bilmediğini söylüyor.
Barry Morphew'un müfettişlere "Eşimin zaten Trump'a oy vereceğini biliyordum" dediği iddia edildi.
Amerika'yı Yeniden Harika Yap'ın (MAGA) sadık takipçisi şu anda Chaffee County Hapishanesi'nde tutuluyor. Morphew'un yeni sahtecilik davasındaki kefaleti 1000 dolar (yaklaşık 8 bin 500 TL) olarak belirlendi fakat hakkındaki resmi cinayet suçlaması nedeniyle halihazırda kefaleti bulunmadan tutuklu tutunuyor.