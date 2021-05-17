HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İddia: Eşini öldürüp onun yerine Trump'a oy vermiş!

İddia: Eşini öldürüp onun yerine Trump'a oy vermiş!

17.05.2021 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Colorado eyaletinde Barry Morphew isimli bir adam hakkında eşi Suzanne Morphew'i öldürüp, ABD Başkanlık seçimlerinde eşi adına Donald Trump'a oy verdiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

İddia: Eşini öldürüp onun yerine Trump'a oy vermiş!

Suzanne Morphew (53) geçen yıl 10 Mayıs’ta ortadan kayboldu. Eşi Barry Morphew, Facebook’ta duygusal bir paylaşım yaparak en kısa zamanda bulunmasını dilediğini ifade etti ve yardım istedi. Polis, arama-kurtarma ekipleri, gönüllüler ve ailesi öldüğünü tahmin ettikleri Morphew’un cansız bedenini bulamadı. Günlerce süren arama çalışmalarına Barry Morphew katılmadı.

Morphew hakkında 2020 yılında Anneler Günü'nün kutlandığı hafta sonundan bu yana kayıp olan eşi Suzanne'in ortadan kaybolmasına ilişkin birinci dereceden cinayetle soruşturma başlatılmıştı. Buna ek olarak Morphew, artık kamusal belgelerde sahtecilik ve uzaktan oy pusulasında sahtecilik yapmakla da resmi olarak suçlanıyor.

Eylül 2020'de Morphew, Suzanne'in daimi vesayeti için dilekçe verdi. Ocak 2021'de Indiana mahkemelerinden vesayet mektupları aldı.

Morphew, kendisine yöneltilen suçlamaların hiçbirine henüz mahkeme önünde yanıt vermedi. Müfettişler, Chaffee County katibi ekim ayında, mayıstan beri kayıp olan Suzanne Morphew'dan bir oy pusulası aldığını söylediğinde, bir şeylerin eksik olduğunu bildiklerini söyledi. Oy pusulasında Suzanne'in imzası eksikti ama Barry'nin imzası bir tanık olarak vardı. Geçen ay FBI, Morphew'a eşi kayıpken neden onun oy pusulasını gönderdiğini sordu.

"EŞİMİN TRUMP'A OY VERECEĞİNİ BİLİYORDUM"

Morphew, "Sadece, Trump'ın kazanmasını istediğim için" diye cevapladı ve "diğer adamların" zaten hile yaptığını ekledi. Morphew aklından geçenleri "Ona bir oy daha kazandırır diye düşündüm" şeklinde açıklayıp FBI'ya "Eşinizin yerine oy kullanamayacağınızı bilmiyordum" dedi.

Başkası yerine oy kullanmak seçimlerde hile yapmak anlamına geliyor. Bu, Trump'ın ısrarla ve dayanaksız bir şekilde düşmanlarını 2020 seçimlerinde işlemekle itham ettiği bir suçtu. Morphew bunun yasadışı olduğunu bilmediğini söylüyor.

Barry Morphew'un müfettişlere "Eşimin zaten Trump'a oy vereceğini biliyordum" dediği iddia edildi.

Amerika'yı Yeniden Harika Yap'ın (MAGA) sadık takipçisi şu anda Chaffee County Hapishanesi'nde tutuluyor. Morphew'un yeni sahtecilik davasındaki kefaleti 1000 dolar (yaklaşık 8 bin 500 TL) olarak belirlendi fakat hakkındaki resmi cinayet suçlaması nedeniyle halihazırda kefaleti bulunmadan tutuklu tutunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bu kare sosyal medyayı salladı! Bu kare sosyal medyayı salladı!
Netanyahu eleştirilerin "saçma" olduğunu savunduNetanyahu eleştirilerin "saçma" olduğunu savundu
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
cinayet Donald Trump

En Çok Okunan Haberler

Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki sevgilisi! Şampiyonluğu ağlayarak kutladı

Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki sevgilisi! Şampiyonluğu ağlayarak kutladı

Demirtaş: Yüzde 90'ının batacağını daha önce söylemiştim!

Demirtaş: Yüzde 90'ının batacağını daha önce söylemiştim!

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar

Görüntüler ortaya çıktı! Kafa atan kişiye kurşun yağdırdı

Görüntüler ortaya çıktı! Kafa atan kişiye kurşun yağdırdı

Yağmur yüzlerce cesedi ortaya çıkardı

Yağmur yüzlerce cesedi ortaya çıkardı

Karahasanoğlu: Sarhoş kafalılar, zıkkımlanacaklar

Karahasanoğlu: Sarhoş kafalılar, zıkkımlanacaklar

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Logosu çok konuşulmuştu! Tabelalar asıldı, üzerleri örtüldü

Logosu çok konuşulmuştu! Tabelalar asıldı, üzerleri örtüldü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Gazze'den İsrail'e 200 füze! Demir Kubbe 'delindi'

Gazze'den İsrail'e 200 füze! Demir Kubbe 'delindi'

İçişleri'nden yeni genelge! İzin verilmeyecek

İçişleri'nden yeni genelge! İzin verilmeyecek

Çok acı... Fotoğraf çekerken fark etti

Çok acı... Fotoğraf çekerken fark etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.