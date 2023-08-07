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Eşi ve 4 yaşındaki üvey oğlunu öldürmüştü! Kan donduran vahşetin nedeni ortaya çıktı

07.08.2023 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. Deprem felaketi sonrası Kahramanmaraş'tan gelip kente yerleşen Ümit Mutlu Akpınar (24), eşi Büşra Akpınar (26) ile üvey oğlu Macit Gül'ü (4) bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası tutuklanan Akpınar, polisteki ifadesinde her şeyi itiraf etti. Akpınar'ın, eşiyle, üvey oğlunun velayetini istemediği için çıkan tartışma sonrası olayın yaşandığı belirlendi. İşte detaylar...

Eşi ve 4 yaşındaki üvey oğlunu öldürmüştü! Kan donduran vahşetin nedeni ortaya çıktı

Dehşete düşüren olay, dün saat 13.00 sıralarında, Tavas ilçesi Yaka Mahallesi'ndeki evin 2'nci katında meydana geldi. 6 Şubat merkezli depremlerin ardından Kahramanmaraş'tan gelip Denizli'nin Tavas ilçesine yerleşen ve burada inşaat işleri yapan Ümit Mutlu Akpınar ile eşi Büşra Akpınar, tartıştı. Ümit Mutlu Akpınar, mutfaktan aldığı bıçakla eşini defalarca bıçakladı.

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ÇIĞLIKLARINI DUYUP KOŞTU

Akpınar, annesinin çığlıklarını duyup balkona koşan, eşinin önceki evliliğinden olan oğlu Macit Gül'e de bıçakla saldırdı. Anne ile oğlu hayatlarını kaybetti. Anne oğulun cenazeleri, yapılan otopsinin ardından memleketi Kahramanmaraş'a gönderildi.

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TUTUKLANDI

Suç aleti bıçakla gözaltına alınan şüpheli Ümit Mutlu Akpınar ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutukladı.

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VAHŞETİN NEDENİ VELAYET ÇIKTI

Akpınar, polisteki ilk ifadesinde; eşiyle tartıştıktan sonra cinnet getirdiğini, mutfaktan aldığı bıçağı hedef gözetmeksizin salladığını söyledi.

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Büşra Akpınar'ın ilk evliliğinden olan oğlu Halil Gül'ün velayetini eski kocasından almak için dava açtığı, ancak geçen yıl 26 Ocak'ta ikinci evliliğini yaptığı eşi Ümit Mutlu Akpınar'ın istemediği, bu nedenle tartışmanın çıktığı öğrenildi.

(DHA)

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cinayet Denizli

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