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Eşi ve kayınvalidesini öldüren sanık: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 12:07 | Son Güncelleme

ANKARA'da, boşanma davası açan eşi Mehtap Er (28) ile kayınvalidesi Muazzez Kınay'ı (60) tabancayla vurarak öldüren, 3 yaşındaki oğlu ile 13 yaşındaki baldızını da yaralayan Rıza Er'in (26) tutuklu yargılanmasına başlandı.

Eşi ve kayınvalidesini öldüren sanık: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, boşanma davası açan eşi Mehtap Er (28) ile kayınvalidesi Muazzez Kınay'ı (60) tabancayla vurarak öldüren, 3 yaşındaki oğlu ile 13 yaşındaki baldızını da yaralayan Rıza Er'in (26) tutuklu yargılanmasına başlandı. Sanık Er, "Kaç el ateş ettiğimi ve oğlumun nasıl yaralandığını hatırlamıyorum" dedi. Tanık olarak dinlenen Nurdan Ceylan ise öldürülen ablasının, sürekli şiddet uygulayan sanığa 5 yılda 6 kez uzaklaştırma kararı aldırdığını ileri sürdü.
Geçen yıl 8 Aralık'ta meydana gelen olayda Rıza Er, şiddet uyguladığı gerekçesiyle mahkemeden kendisine uzaklaştırma kararı aldıran ve boşanma davası açan eşi Mehtap Er ile kayınvalidesi Muazzez Kınay'ı, Keçiören Kuşcağız Mahallesi Tarhanlar Caddesi'ndeki evde tabancayla ateş ederek öldürdü. Rıza Er, evde bulunan 3 yaşındaki oğlu Muhammet Çağrı Er ile eşinin kız kardeşi 13 yaşındaki Gülistan Kınay'ı da yaraladıktan sonra kaçtı. Er, 4 gün sonra polis tarafından yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 30 YIL HAPİS TALEBİ
Rıza Er'in, Ankara 6'ncı Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürmek' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 30 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık Er, savunmasında olay günü, 3 yaşındaki oğlunu eşinden izin alarak annesiyle yaşadığı evine götürdüğünü belirterek, "Evde oğlumla oynarken, 'Ramazan baba işe gitti; ama eve dönecek' dedi. Bunun üzerine, eşime oğlumun kurduğu cümleyi mesaj olarak gönderdim ve 'Neden bir başkasına baba diyor?' diye sordum. Tartışınca, oğlumu hemen getirmemi aksi taktirde polisi arayacağını söyledi. Ben de oğlumu teslim etmek için eve gittim. Gitmeden önce evde bulunan tabancayı da yanıma aldım. Çünkü daha önce eşim beni tanımadığım iki erkeğe dövdürmüştü. Kapıyı açan eşime, 'Ben yaşarken oğlum neden başkasına baba diyor?' diye çıkıştım. Eşim, 'Seni ilgilendirmez, istediğine baba der' şeklinde karşılık verdi. İçeriden de annesi bağırarak, bana ağıza alınmayacak hakaretlerde bulunuyordu" dedi.
'HEDEF GÖZETMEDEN TETİĞE BASTIM'
Konuşmak istediğini söyleyerek evdeki herkesi salona topladığını ileri süren sanık Er, "Amacım vurmak değildi. Bu sırada eşim elimdeki tabancayı almak için hamle yaptı. Boğuşma sırasında tabanca ateş aldı ve baldızım Gülistan Kınay yaralandı. Kayınvalidemi elinde bıçakla üzerime gelirken gördüm. Bunun üzerine hedef gözetmeden tetiğe bastım. Kaç el ateş ettiğimi ve oğlumun nasıl yaralandığını hatırlamıyorum. Olaydan sonra evden çıktım. Tabancayı parktaki çöp kovasının içine attım. 4 gün sonrada polise gidip teslim oldum" dedi.
Sanık Er, gece kulübünde çalışan eşinin kendisini sürekli aldattığını, çocuğu için bu duruma katlandığını, uzaklaştırma kararı aldırdıktan sonra eşinin başka erkeklerle birlikte oldukları anların görüntülerini cep telefonuna gönderdiğini iddia etti.
'ABLAM DAYAK YEDİĞİ İÇİN 5 YILDA 6 UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI'
Öldürülen Mehtap Er'in kız kardeşi tanık Nurdan Ceylan ise sanığın anlattığı gibi ablasının gece kulübünde çalışmadığını, gece kulübünde çalışan kişinin kendisi olduğunu söyledi. Ceylan, sanık Er'in bir işi olmadığını belirterek, "Ablam evini geçindirmek için restoranlarda bulaşıkçılık yapıyordu. Eşini seviyordu ve kesinlikle aldatmazdı. Aralarındaki sorun tamamen sanığın ablama şiddet uygulamasından kaynaklanıyordu. Ablam, gördüğü şiddet yüzünden sanık hakkında evli oldukları 5 yıl içerisinde 6 kez uzaklaştırma kararı aldırmıştı" dedi.
DURUŞMA ERTELENDİ
Mahkeme, tanıkların dinlenmesinin ardından, sanık ile öldürdüğü eşinin boşanma davasının görüldüğü aile mahkemesine yazı yazılarak bilgi istenmesine, sanık hakkında kaç kez uzaklaştma kararı verildiğinin belirlenmesine, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ilgili yerlere müzekkere yazılmasına karar verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

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Eşi ve kayınvalidesini öldüren sanık: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorumEşi ve kayınvalidesini öldüren sanık: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorumEşi ve kayınvalidesini öldüren sanık: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum

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