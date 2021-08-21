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Eşi ve oğlunu tabancayla öldürüp, kendini asarak intihar etti iddiası

21.08.2021 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Dadak köyünde Hanife Meydan (36) ve oğlu Egemen Meydan (2) oturdukları evde tabancayla vurulmuş halde, Mehmet Meydan (47) ise evin merdiven boşluğunda kabloyla asılı halde ölü bulundu. İlk belirlemelere göre Mehmet Meydan’ın eşi ve çocuğunu öldürüp, intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Dadak köyünde oturan Mehmet Meydan ve eşi Hanife Meydan çiftinin dağda çobanlık yapan 2 çocuğu, anne ve babalarından haber alamayınca komşulardan yardım istedi.

Eve gelen komşular Hanife Meydan ve oğlu Egemen Meydan’ın tabancayla vurulmuş halde, Mehmet Meydan’ın ise merdiven boşluğunda kabloyla boynundan asılmış halde cansız bedeniyle karşılaştı.

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EŞİ VE OĞLUNU ÖLDÜRDÜKTEN SONRA İNTİHAR ETTİĞİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Komşuların haber vermesi üzerine eve gelen jandarma ekipleri, Mehmet, Hanife ve Egemen Meydan’ın cansız bedenleri üzerinde ve olay yerinde incelemede bulundu. İlk belirlemelere göre Mehmet Meydan’ın olay yerinde bulunan tabancayla eşi ve oğlunu öldürdükten sonra intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazeler Afyonkarahisar Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili geniş kapsamlı inceleme başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar Afyonkarahisar
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