HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Eşi ve sevgilisine sokakta kurşun yağdırdı! Yasak aşk cinayetinde mahkeme kararını verdi

Eşi ve sevgilisine sokakta kurşun yağdırdı! Yasak aşk cinayetinde mahkeme kararını verdi

18.03.2024 12:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’da İ.A., kendisini aldattığını iddia ettiği eşi Tansu A. ve onunla ilişki yaşadığı ileri sürülen B.Y.T.’yi silahla vurdu. Tansu A. hayatını kaybederken, B.Y.T. ise yaralandı. Olayın ardından silahı ile polise teslim olan İ.A., "Neden yaptınız, pişman mısınız?" sorusuna "adalet" yanıtını verdi. İ.A.'nın tutuklu yargılandığı yasak aşk cinayetinde mahkeme heyeti kararını verdi. İşte detaylar...

Eşi ve sevgilisine sokakta kurşun yağdırdı! Yasak aşk cinayetinde mahkeme kararını verdi

Adapazarı ilçesindeki Camili Mahallesi Yunus Emre Spor Salonu mevkiinde 5 Ekim 2023’de meydana gelen olayda, İ.A. kendisini aldattığını düşündüğü eşi Tansu A.’yı ve görüştüğü B.Y.T.’yi cadde ortasında silahla ateş ederek yaraladı. Hastaneye kaldırılan Tansu A., olaydan iki gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti, B.Y.T. ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayın ardından silahı ile polise teslim olan ve adliyeye sevk edildiği sırada basın mensuplarının "Neden yaptınız, pişman mısınız?" sorusuna "adalet" yanıtını veren İ.A. ise tutuklandı.

db0c64d5-926a-44e5-be15-f65ee88cc839

'PİŞMANIM'

Tutuklu sanık İ.A. hakkında Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesince açılan davanın ikinci duruşması görüldü. Salonda tutuklu sanık İ.A., taraf avukatları ve sanık yakınları hazır bulundu. Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından başlayan duruşmada, söz hakkı verilen sanık, “Öldürmeye kasten hareket etmedim önceki savunmalarımı tekrar ediyorum, pişmanım” dedi.

1868004a-fb37-4bde-987a-649f1e6affbb

YASAK AŞK CİNAYETİNDE KARAR

Kararını veren mahkeme heyeti, sanık İ.A.’yı eşi Tansu A.’ya karşı ‘kadına ve eşe karşı kasten öldürme’ suçundan haksız tahrik indirimi uygulayarak 17 yıl 6 ay, müşteki B.Y.T.’ye karşı ‘kasten öldürmeye teşebbüs etme’ suçundan haksız tahrik indirimi uygulayarak 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

Manşet yönlendirme


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İsrail'den hastane tehdidi: Derhal boşaltın...İsrail'den hastane tehdidi: Derhal boşaltın...
Akşener ile kurdukları ittifakın adını açıkladıAkşener ile kurdukları ittifakın adını açıkladı
17 yıl önce başına gelen olaydan sonra insanlara küstü! Dağda yaşıyor kimseyle görüşmüyor: Onu hayata bağlayan tek şey var17 yıl önce başına gelen olaydan sonra insanlara küstü! Dağda yaşıyor kimseyle görüşmüyor: Onu hayata bağlayan tek şey var
Anahtar Kelimeler:
cinayet Sakarya yasak aşk
En Çok Okunan Haberler
Emekliye seyyanen zamda ‘sosyal yardım’ formülü!

Emekliye seyyanen zamda ‘sosyal yardım’ formülü!

'Yeşil altın' diyorlar! Tarlada 20 TL, tabakta 400 TL

'Yeşil altın' diyorlar! Tarlada 20 TL, tabakta 400 TL

17 yıl önce başına gelen olaydan sonra insanlara küstü! Dağda yaşıyor kimseyle görüşmüyor: Onu hayata bağlayan tek şey var

17 yıl önce başına gelen olaydan sonra insanlara küstü! Dağda yaşıyor kimseyle görüşmüyor: Onu hayata bağlayan tek şey var

Masadaki son anket! Bu zamana kadarki en düşük fark

Masadaki son anket! Bu zamana kadarki en düşük fark

Önce 'git karını çalıştır' dedi, sonra boğazına çakı sapladı! Mahkemede özür dileyince...

Önce 'git karını çalıştır' dedi, sonra boğazına çakı sapladı! Mahkemede özür dileyince...

İzmir'de yoğun bakımdaki 63 yaşındaki kadına cinsel saldırı! Erkek hemşire eşiyle yemek yerken gözaltına alındı: Verilecen cezaya itiraz edildi

İzmir'de yoğun bakımdaki 63 yaşındaki kadına cinsel saldırı! Erkek hemşire eşiyle yemek yerken gözaltına alındı: Verilecen cezaya itiraz edildi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Konforlu ve tarz! Evde, ofiste, plajda, kampta Crocs ile rahatlığa adım atın

Konforlu ve tarz! Evde, ofiste, plajda, kampta Crocs ile rahatlığa adım atın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.