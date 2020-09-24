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'Eşime göstereceğim' dedi, telefonu alıp böyle kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2020 09:27 | Son Güncelleme

Fatih'te cep telefonu satan çok sayıda işyerinden aynı yöntemle hırsızlık yaptığı ileri sürülen kişi kaçarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak çalışma başlatırken, hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, İskender Paşa Mahallesi'nde 15 Eylül günü meydana geldi. Cep telefonu satan dükkana gelen bir kişi, eşi için telefon satın almak istediğini söyledi. Şüpheli, vitrinde bulunan cep telefonunu alarak kapı dışında bekleyen eşine gösterip geleceğini söyledi. Şüpheli dışarı çıkar çıkmaz kaçarak kayıplara karıştı.

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HIRSIZLIK ANLARI İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASINDA

Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, müşteri gibi içeri giren kişinin cep telefonunu alıp dışarı çıkması görülüyor.

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Sıraç Bilgin kamera kayıtlarını da yanına alarak şikayetçi olmak için polis merkezine gitti. Bilgin, polis merkezinde benzer şekilde cep telefonu çalınan esnaf arkadaşıyla karşılaştı. Sıraç Bilgin "Önce ikinci el telefonlara baktı. Sonra sıfır 2 bin lira değerinde telefona baktı. 'Kapının önünde eşime göstereceğim' dedi. Kapının önünde bir anda kaçtı, yakalayamadık. Kendisini pastaneci olarak tanıttı. Aynı cadde üzerinde farklı bir model telefonu da başka bir telefoncudan yine eşime göstereceğim bahanesiyle aldığını öğrendik" diye konuştu.

Cep telefonu satışı yapılan birçok dükkandan hırsızlık yaptığı ileri sürülen şüpheli polis ekipleri tarafından her yerde aranıyor.

DHA

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