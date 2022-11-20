Eşine kendisini affettirmek istedi, çalıştığı marketin önüne pankart asıp çağrıda bulundu: "Affet bu delini"

Bursa’da eşinden özür dilemek için sokağı pankartlarla donatan adam gündem oldu. Aktarılan bilgilere göre eşinden özür dilemek için pankart asan o kişi, pankartlarda "Affet bu delini" ve "Güneşimi kaybettim gözlerini görmek gerek" ve "Beni sensiz bırakma" gibi çeşitli aşk yazılarını kullandı.

KARISININ ÇALIŞTIĞI MARKETİN KARŞISINA ASTI

Edinilen bilgiye göre, eşiyle arasında problemleri bulunan ve ilginç bir yöntemle eşinden özür dilemeye çalışan şahıs, aşk yazılarının bulunduğu pankartları Nilüfer ilçesi Esentepe Mahallesi’nde karısının çalıştığı marketin karşısına astı.

VATANDAŞLAR ŞAŞIRDI

Orada geçen vatandaşlar asılan pankartlardaki yazıları büyük bir şaşkınlıkla okudu.

Bazı vatandaşlar "bence affetmeli" derken, bazıları da "konu bu kadar büyüdüyse büyük bir şey yapmıştır" dedi.

(İHA)



