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Eşine kendisini affettirmek istedi, çalıştığı marketin önüne pankart asıp çağrıda bulundu: "Affet bu delini"

20.11.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da bir kişi, eşinden özür dilemek için ilginç bir yönteme başvurarak, eşinin çalıştığı marketin önüne çeşitli aşk yazılarının yazdığı pankartlar astı. Adam, sokağı pankartlarla donatıp "Affet bu delini" ve "Güneşimi kaybettim gözlerini görmem gerek" gibi sözlerle eşine çağrıda bulundu. Aşk yazıları ile dolup taşan pankartları gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Eşine kendisini affettirmek istedi, çalıştığı marketin önüne pankart asıp çağrıda bulundu: "Affet bu delini"

Bursa’da eşinden özür dilemek için sokağı pankartlarla donatan adam gündem oldu. Aktarılan bilgilere göre eşinden özür dilemek için pankart asan o kişi, pankartlarda "Affet bu delini" ve "Güneşimi kaybettim gözlerini görmek gerek" ve "Beni sensiz bırakma" gibi çeşitli aşk yazılarını kullandı.

KARISININ ÇALIŞTIĞI MARKETİN KARŞISINA ASTI

Edinilen bilgiye göre, eşiyle arasında problemleri bulunan ve ilginç bir yöntemle eşinden özür dilemeye çalışan şahıs, aşk yazılarının bulunduğu pankartları Nilüfer ilçesi Esentepe Mahallesi’nde karısının çalıştığı marketin karşısına astı.

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Karşılaştığı manzarayla şoke oldu! Pankart asıp çağrıda bulundu Karşılaştığı manzarayla şoke oldu! Pankart asıp çağrıda bulundu

VATANDAŞLAR ŞAŞIRDI

Orada geçen vatandaşlar asılan pankartlardaki yazıları büyük bir şaşkınlıkla okudu.

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Bazı vatandaşlar "bence affetmeli" derken, bazıları da "konu bu kadar büyüdüyse büyük bir şey yapmıştır" dedi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa pankart

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