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Eşine şiddetten gözaltına alındı, ‘hırsızlık’ suçundan tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.06.2020 19:41 | Son Güncelleme

Edirne'nin Keşan ilçesinde eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla polis tarafından yakalanan Ş.K.'nın (30), 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası olması nedeniyle çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eşine şiddetten gözaltına alındı, ‘hırsızlık’ suçundan tutuklandı

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimescit Mahallesi Fidan Sokak’ta oturan F.K.’nin (29) eşi Ş.K. tarafından yüzü ve bacaklarından darp edildiği ihbarı üzerine adrese gitti. F.K.’nin şikayetçi olması üzerine polis Ş.K.’yi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen Ş.K.’nin yapılan GBT sorgusunda, ‘bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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