Eşini 4 çocuğunun gözleri önünde boğazından bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı

Ankara’nın Mamak ilçesinde tartıştığı eşini 4 çocuğunun gözleri önünde boğazından bıçaklayarak öldüren zanlı, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Olay, dün akşam Durali Alıç Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.A.K.’nın nikahlı eşi R.K., Z.A.K.’nın dini nikahlı eşi ile görüşmesini istememesi sebebiyle ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Mutfaktan aldığı bıçak ile evin içinde eşi R.K.’yi kovalayan Z.A.K., eşini yatak odasında boğazından bıçakladı. R.K. kanlar içerisinde yere yığılırken, Z.A.K. olay yerinden kaçtı. Evde yaşanan vahşete tanık olan R.K.’nın 4 çocuğu ise bağırarak yardım istedi. Çevredeki komşuların ihbarı üzerine olay mahalline çok sayıda polis ve 112 ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. R.K.’nın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgede yaptıkları çalışmalar sonunda Z.K.’nın bulunduğu yeri tespit etti. Kısa süre içerisinde yakalanan Z.K. gözaltına alındı.

Mahalle sakinlerinden Ferhat Karataş, "Bir bağrışma sesi duydum. Dışarı çıktığımızda şahısların çocuklarının bağrışma sesini duyduk. Girdiğimizde hanımefendinin cesedi ile karşılaştılar. Bir tanesi de bizim yan komşumuzdan bez bulmuş. Ambulans gelene kadar bastırmış. Ambulans geldiğinde buradan muhtemelen vefat etmiş olarak gitti. Bu kadın cinayeti bu şekilde gelişti. Daha önceleri bu erkeğin bir tane daha dini nikahlı eşi varmış. Ondan da iki çocuğu varmış. Sürtüşme ondan başlamış zaten. Bu vefat eden hanımefendi, daha önce sığınma evlerine falan gitmiş. Oradan anlaşmalı gelmiş ama bir türlü olmadı. Daha sonra işte savcının talimatıyla kimsesi olmadığı için burada hastaneye gittik teşhis etmeye, oradan morga gönderdik. Şu anda ailesi geldi mi gelmedi mi bilmiyorum" dedi.

