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  4. Eşini 40 kilometre boyunca kaput üzerinde götürmüştü! Düzce'deki çarpıcı olayla ilgili yeni gelişme...

Eşini 40 kilometre boyunca kaput üzerinde götürmüştü! Düzce'deki çarpıcı olayla ilgili yeni gelişme...

05.04.2023 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de, oğlunun kendisiyle gitmesini engellemeye çalışan anne S.Ş.'yi otomobilin kaputu üzerinde 40 kilometre boyunca götürerek yaralanmasına sebep olan koca Ali Osman Şentürk tutuklandı. Şentürk, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eşini 40 kilometre boyunca kaput üzerinde götürmüştü! Düzce'deki çarpıcı olayla ilgili yeni gelişme...

Olay, 1 Nisan'da Aziziye Mahallesi'nde yaşandı. E.Ş. (14), iddiaya göre birlikte yaşadığı babası Ali Osman Şentürk ile birlikte Düzce'ye gitti. Ali Osman Şentürk, boşanma aşamasındaki eşini görmemek için eve yakın bir mesafede otomobili oğlu E.Ş.'ye verdi. Diğer kardeşleriyle görüşen E.Ş., daha sonra gitmek istediğini söyledi. S.Ş. ise oğlunun otomobille gitmesine izin vermedi ve kaputun üzerine çıktı.

Oğlu gaza basıp, kaputun üzerindeki annesiyle birlikte otomobili hareket ettirdi ve sokağın başında babası Ali Osman Şentürk'ü de araca aldı. E.Ş.'nin babasının yardımıyla, gaza basarak ve direksiyonu yönlendirerek kullandığı otomobil, yaklaşık 40 kilometre sonra Sakarya'nın Hendek ilçesinde polis ekipleri tarafından durduruldu. Otomobilin durmasıyla birlikte S.Ş., araçtan asfalta düştü ve hafif şekilde yaralandı.

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TUTUKLANDI

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çağrısı üzerine Düzce’ye gelen Ali Osman Şentürk, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Düzce Adliyesi’ne sevk edildi. Şentürk, ‘Kasten öldürme teşebbüs’ suçlamasıyla tutuklanarak Düzce T Tipi Cezaevi’ne gönderildi. (DHA)

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