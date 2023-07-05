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  4. Eşini 6 yerinden bıçakladı, komşuları linç girişiminde bulundu! Polis, zırhlı araçla mahalleden çıkarabildi

Eşini 6 yerinden bıçakladı, komşuları linç girişiminde bulundu! Polis, zırhlı araçla mahalleden çıkarabildi

05.07.2023 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadına yönelik şiddetin son örneği Batman'dan geldi. 40 yaşındaki D.Y., uzaklaştırma kararı aldıran 35 yaşındaki eşi F.Y. ile evin içinde tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine D.Y. eşini 6 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar eşini bıçaklayan cani kocayı linç etmek istedi.

Korkunç olay, Batman Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 5 çocuk annesi F.Y., şiddetli geçimsizlik nedeniyle hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası D.Y. ile evin içinde tartıştı.

EŞİNİ 6 YERİNDEN BIÇAKLADI

Çift tartışmaya başladı ve koca D.Y. eşini evin içinde 6 yerinden bıçakladı.

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VATANDAŞLAR LİNÇ ETMEK İSTEDİ

Olayı gören çevredeki vatandaşlar eşini bıçaklayan cani kocayı linç etmek istedi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 5 çocuk annesini Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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POLİS, CANİ KOCAYI ZIRHLI ARAÇLA MAHALLEDEN ÇIKARDI

Polis cani kocayı zırhlı araçla mahalleden çıkardı ve gözaltına aldı. 35 yaşındaki 5 çocuk annesi durumunun ağır olduğu bildirildi.

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Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.

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(İHA)

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kadına şiddet Batman

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