Eşini 6 yerinden bıçakladı, komşuları linç girişiminde bulundu! Polis, zırhlı araçla mahalleden çıkarabildi

Korkunç olay, Batman Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 5 çocuk annesi F.Y., şiddetli geçimsizlik nedeniyle hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası D.Y. ile evin içinde tartıştı.
Çift tartışmaya başladı ve koca D.Y. eşini evin içinde 6 yerinden bıçakladı.
Olayı gören çevredeki vatandaşlar eşini bıçaklayan cani kocayı linç etmek istedi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 5 çocuk annesini Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis cani kocayı zırhlı araçla mahalleden çıkardı ve gözaltına aldı. 35 yaşındaki 5 çocuk annesi durumunun ağır olduğu bildirildi.
Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.
(İHA)