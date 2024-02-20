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  4. Eşini acımasızca katletti! Olay günü kasiyere dedikleri tüyler ürpertti: Para üstü kalsın

Eşini acımasızca katletti! Olay günü kasiyere dedikleri tüyler ürpertti: Para üstü kalsın

20.02.2024 15:44 | Son Güncelleme:
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Antalya'da dün yaşanan kadın cinayetinin ardından ortaya çıkan detay duyanları hayrete düşürdü. Eski eşini acımasızca öldüren Ender Al yakalanmıştı. Aynı gün olay yerinin bitişiğindeki pastaneye giden cani çay ve simitle kahvaltı yaptıktan sonra kasiyerin uzattığı para üstünü almadığı belirlendi. Caninin, kasiyere "Paranın üzeri sizde kalsın. Ben buradan cezaevine gideceğim. Orada ihtiyacım olmayacak." dediği öğrenildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 yıl önce boşandığı 2 çocuk annesi kadını tabanca ile öldüren zanlı tutuklandı. Zanlının olay günü kahvaltı yaptığı işletmede kasiyere, "Paranın üzeri sizde kalsın, ben buradan cezaevine gideceğim, orada ihtiyacım olmayacak" dediği öğrenildi.

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ESKİ EŞİ TARAFINDAN KATLEDİLDİ

Manavgat Kavaklı Mahallesi 6529 Sokakta bir apartmanın zemin kat dairesinde tek başına yaşayan 2 çocuk annesi 40 yaşındaki Banu Uzun evinde dün ölü bulunmuş, otelde kat görevlisi olarak çalışan Banu Uzun’u 2 yıl önce ayrıldığı eski eşi Ender Al’ın tabanca ile boynundan vurulmak suretiyle öldürüldüğü belirlenmişti.

TABANCA İLE YAKALANDI

Olayın ardından Ender Al’ın, yakalanması için çalışma başlatan Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Manavgat Adliyesi’nin arka tarafındaki bir parkta babasıyla buluşacağı bilgisine ulaşarak çevrede gerekli tedbirleri aldı. Cinayet şüphelisi Ender Al, asayiş ekipleri tarafından olayda kullandığı tabanca ile birlikte yakalandı.

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SUSMA HAKKINI KULLANDI

Emniyette susma hakkını kullandığı belirlenen Ender Al, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Ilıca Cezaevine teslim edildi.

PARA ÜSTÜNÜ ALMAMIŞ

Cinayet zanlısı Ender Al’ın olay sabahı 07.30 sıralarında gelerek çay ve simit ile kahvaltı yaptığı olay yerinin bitişiğindeki pastaneye 1 hafta önce yine gelip kahvaltı yaptığı, kasiyerin parasının üzerini verdiği sırada ‘Paranın üzeri sizde kalsın. Ben buradan cezaevine gideceğim. Orada ihtiyacım olmayacak’ dediği öğrenildi. (İHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet antalya
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