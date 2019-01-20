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Eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 22:39 | Son Güncelleme

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın hayatını kaybetti, şüpheli eş gözaltına alındı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın öldü.

Alınan bilgiye göre, Hasan ve Hürü A'nın Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evlerinden tartışma sesleri duyan komşuları durumu polise bildirdi.

Eve gelen ekipler, Hürü A'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Hürü A'nın bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.

Eşini bıçakladığı iddia edilen Hasan A, evde gözaltına alındı.

Hürü A'nın cesedi, Düziçi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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cinayet Osmaniye

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