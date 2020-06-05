HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Eşini, boğazını keserek öldürmüştü! Mahkemede söyledikleri 'pes' dedirtti

Eşini, boğazını keserek öldürmüştü! Mahkemede söyledikleri 'pes' dedirtti

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2020 16:37 | Son Güncelleme

Denizli’de geçtiğimiz 27 Ağustos 2019’da boşanmak üzere olduğu eşi Hafize Kurban’ı sokak ortasında bıçaklayıp boğazını keserek öldüren katil zanlısı koca 5. defa hakim karşısına çıktı. SEGBİS sistemi ile ceza evinden duruşmaya katılan katil zanlısı Uğur Kurban, adalete güvendiğini söyledi.

Eşini, boğazını keserek öldürmüştü! Mahkemede söyledikleri 'pes' dedirtti

Olay, 27 Ağustos 2019’da Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi’nde meydana geldi. Hafize Kurban (23) eşi Uğur Kurban ile bir süredir anlaşmazlık yaşarken, Uğur Kurban o gün eşi ile konuşma için evlerine gitti. Sokakta Hafize Kurban ile konuşmaya başlayan Uğur Kurban yanında getirdiği bıçakla eşinin boğazını, göğsünü ve karın boşluğunu bıçaklayarak kaçtı. Talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede verdiği 9 günlük yaşam mücadelesini kazanamayarak hayatını kaybetti.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Cinayetin hemen sonrası Uğur Kurban polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay sonrası Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uğur Kurban hakkında "tasarlayarak eşi kasten öldürme, eşe karşı kasten yaralama, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlamalarıyla hazırlanan iddianame, Denizli 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava açıldı.

MÜŞTEKİ AVUKATI SANIĞIN EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTEDİ

Davanın bugün görülen 5. duruşmasına tutuklu sanık Uğur Kurban, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ceza evinden katıldı.

Duruşmada savcı mütalaayı tekrarladıktan sonra, Kurban önceki ifadesini tekrarlayarak, eşine şiddet uygulamadığını ve adalete güvendiğini söyledi.

Müşteki avukatı ise sanığın en ağız cezaya çarptırılmasını istedi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen duruşmada davanın 3 Temmuz 2020’ye ertelenmesine karar verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Muhteşem görüntü! Aylar sonra yeniden... Muhteşem görüntü! Aylar sonra yeniden...
İki kadın bıçakla saldırdı, iş adamı hayatını kaybettiİki kadın bıçakla saldırdı, iş adamı hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yakışıklı oyuncudan şaşırtan itiraf!

Yakışıklı oyuncudan şaşırtan itiraf!

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması neden getirildi? İşte nedeni...

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması neden getirildi? İşte nedeni...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Kilolu haline bomba yorum! 'K.çını yesinler o da...'

Kilolu haline bomba yorum! 'K.çını yesinler o da...'

Görüntüler büyük tepki çekmişti! İnceleme başlatıldı

Görüntüler büyük tepki çekmişti! İnceleme başlatıldı

Babası Şeyma'yı katletmişti! Videodaki kişi başkası çıktı

Babası Şeyma'yı katletmişti! Videodaki kişi başkası çıktı

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Her biri dev ve öldürücü! Bu kez Artvin'de görüldü

Her biri dev ve öldürücü! Bu kez Artvin'de görüldü

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Genç kızlar sokak ortasında saç saça baş başa kavga etti

Genç kızlar sokak ortasında saç saça baş başa kavga etti

Kan donduran olay! Parkta baba, oğlunu öldürdü

Kan donduran olay! Parkta baba, oğlunu öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İki kadın bıçakla saldırdı, iş adamı hayatını kaybetti

İki kadın bıçakla saldırdı, iş adamı hayatını kaybetti

672 parça! 2 milyon liraya satacaklardı

672 parça! 2 milyon liraya satacaklardı

Otobüste fenalaşınca koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Halk otobüsünde koronavirüs paniği! Bir anda yere yığıldı

Saman yüklü kamyonun devrilme anı güvenlik kamerasında

Oyuncak gibi devrildi! Saniye saniye kamerada

Diyarbakır'da yanlış kılınan cuma namazı tekrarlandı

Diyarbakır'da yanlış kılınan cuma namazı tekrarlandı

Dünyanın en büyükleri arasında! Binlerce yavru dünyaya geldi

Dünyanın en büyükleri arasında! Binlerce yavru dünyaya geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.