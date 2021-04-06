HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eşini diri diri yakıp öldüren cani kocanın cezası belli oldu

Eşini diri diri yakıp öldüren cani kocanın cezası belli oldu

06.04.2021 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 2019'da eşi Güllü Yılmaz'ı üzerine benzin döküp yakan cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

Eşini diri diri yakıp öldüren cani kocanın cezası belli oldu

Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Can Yılmaz ile avukatlar hazır bulundu. Yapılan savunmaların ardından mahkeme eşini yakarak öldüren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi. Heyet ayrıca, kızını da yakarak yaraladığı için 9 ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, sanığın olay öncesi ve sonrasındaki hal ile tavırları, eşini yakarak öldürmesi nedeniyle hakkında iyi hal indirimi uygulanmasına da yer olmadığına hükmetti.

17 Ekim 2019'da Can Yılmaz, eşi Güllü Yılmaz'ın üzerine benzin döküp yakmış talihsiz kadın 12 gün kaldığı yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü isimlerden süper minili paylaşım! Sosyal medya bu görüntülerle çalkalandı Ünlü isimlerden süper minili paylaşım! Sosyal medya bu görüntülerle çalkalandı
Teravih Namazı ile ilgili Diyanet'ten yeni açıklamaTeravih Namazı ile ilgili Diyanet'ten yeni açıklama
Kamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptüKamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptü
Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet kadın cinayeti Diyarbakır

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Cumhurbaşkanı bugün 15.00'te toplantı yapacak

Cumhurbaşkanı bugün 15.00'te toplantı yapacak

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Son Dakika: Meral Akşener'den 'Montrö' bildirisiyle ilgili açıklama

Son Dakika: Meral Akşener'den 'Montrö' bildirisiyle ilgili açıklama

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

Diğer Haberler

Sözleşmeli er başvuruları nasıl yapılır? 2021 yılı sözleşmeli er başvuru şartları açıklandı

Sözleşmeli er başvuruları nasıl yapılır?

Türkiye'nin antikorlu doğan ilk bebeği: Uras bebek

Türkiye'nin antikorlu doğan ilk bebeği!

Şanlıurfa'da bir ilk! Çocuk, annesinin soyadını aldı

Şanlıurfa'da bir ilk! Çocuk, annesinin soyadını aldı

Türkiye'den İngiltere'ye gidecekler dikkat! Koronavirüs şartları değişti

İngiltere'ye gidecekler dikkat! Şartlar değişti

Sosyal medyada peş peşe paylaşılıyor! Uzman isimden 'kurtçuklu maske' iddiasına yanıt

Uzman isimden 'kurtçuklu maske' iddiasına yanıt

2021 Camilerde teravih namazı kılınıyor mu? Diyanet'ten yeni açıklama

Teravih Namazı ile ilgili Diyanet'ten yeni açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.