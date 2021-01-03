HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eşini götürmeye geldi, kayınpederi ve 2 kayınbiraderini yaraladı

Eşini götürmeye geldi, kayınpederi ve 2 kayınbiraderini yaraladı

03.01.2021 15:03 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Eşini götürmeye geldi, kayınpederi ve 2 kayınbiraderini yaraladı

Konya’da evini terk eden eşini almaya giden şahıs, kayınpederi ve 2 kayınbiraderini vurarak yaraladı.Olay, gece yarısı merkez Meram ilçesi Uzunharmanlar Mahallesi Papatya Sokak’ta yaşandı.

Konya’da evini terk eden eşini almaya giden şahıs, kayınpederi ve 2 kayınbiraderini vurarak yaraladı.
Olay, gece yarısı merkez Meram ilçesi Uzunharmanlar Mahallesi Papatya Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre, İ.G. evi terk eden eşini almak için kayınpederinin evine giderek kavga çıkardı. Eve ateş açarak uzaklaşan şahıs, olaydan bir saat sonra olay yerine kardeşleri C.G. ve H.G. tekrar gelerek, kayınpederi Y.U. ile kayınbiraderi S.U. ve H.U.’yu çeşitli yerlerinden vurduktan sonra olay yerinden geldikleri araçla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ve iki oğlu çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaçan kardeşlerin yakalanması için çalışma başlatılırken, olayda kullanılan araç ve silah terk edilmiş olarak bulundu. Yaralı baba ve oğulların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Eşini götürmeye geldi, kayınpederi ve 2 kayınbiraderini yaraladı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERRıza Kocaoğlu'nun acı günüRıza Kocaoğlu'nun acı günü
Peribacalarında tepki çeken görüntüPeribacalarında tepki çeken görüntü
Kola ve muzun ishale iyi geldiği doğru mu?Kola ve muzun ishale iyi geldiği doğru mu?

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da DEAŞ operasyonu!

Ankara'da DEAŞ operasyonu!

Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor

Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

Gabar Dağı'nda 5 terörist etkisi hale getirildi

Gabar Dağı'nda 5 terörist etkisi hale getirildi

Seks oyuncaklarını bakın ne için kullanıyormuş! Bomba itiraf

Seks oyuncaklarını bakın ne için kullanıyormuş! Bomba itiraf

Süper miniyle cesur pozlar! 'Arkadan...'

Süper miniyle cesur pozlar! 'Arkadan...'

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Akhisar talihliyi merak ediyor!

Akhisar talihliyi merak ediyor!

Bugün Yenikapı: Taksiciler akın etti

Bugün Yenikapı: Taksiciler akın etti

Yer: İstanbul! Yılbaşında faciadan dönüldü

Yer: İstanbul! Yılbaşında faciadan dönüldü

Diğer Haberler

Tecavüz edip öldürdükleri 2 genci gömen şüphelilerden alaycı tavırları çileden çıkarttı

Tecavüz edip öldürdükleri 2 genci gömen şüphelilerden alaycı tavırları çileden çıkarttı

Şinasi'nin mezarı nerede? 150 yıl sonra tespit edildi, Ayaspaşa Palas binasının altında kalmış

Şinasi'nin mezarı 150 yıl sonra tespit edildi

Peribacalarındaki sprey boyalı yazılara tepki

Peribacalarında tepki çeken görüntü

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

İstanbul'da korkulan oldu! Barajlardaki su seviyesi yüzde 19.91'e indi

İstanbul'da korkulan oldu!

Yılbaşı gecesi film sahnelerini aratmayan lüks cip hırsızlığı

Yılbaşı gecesi film sahnelerini aratmayan lüks cip hırsızlığı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.