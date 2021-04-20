Eşini katledip intihara kalkışmıştı! Avukatına attığı mesaj ortaya çıktı

Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, Mehmet Yıldız’ın merkez Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi Akpınar Caddesi’nde bir evde olduğunu belirledi. Adrese giden ekipler, şüpheliye teslim olması yönünde çağrıda bulundu. Ancak Mehmet Yıldız, evin balkonuna çıkıp tabancayı başına dayayarak intihar edeceğini söyledi. Bunun üzerine bölgeye Özel Harekat ekipleri sevk edildi. Mehmet Yıldız, polisin yaklaşık 1,5 saatlik ikna çabasının ardından silahı bırakıp teslim oldu. Gözaltına alınan Yıldız, emniyete götürüldü.

AVUKATINA ATTIĞI MESAJ ORTAYA ÇIKTI

Bursa’da boşanma aşamasındaki eşi Aygül Yıldız’ı sokakta tabancayla vurarak öldürüp kaçan Mehmet Yıldız’ın olaydan sonra avukatına attığı mesajlar ortaya çıktı. Mehmet Yıldız’ın avukatına, ‘Çok acil ara beni abi, çok kötü bir şey oldu. Vurdum abi vurdum. 6 kurşun’ yazdığı ortaya çıktı. Şüpheli, avukatının ‘polise teslim ol’ mesajına ise cevap vermedi.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Yıldız emniyette verdiği ifadede, eşinin ailesiyle kendisi arasında olan kültür farkı nedeniyle anlaşamadıklarını söyledi. Mehmet Yıldız, “Zaten 3-4 aydır aramız bozuktu. Ailesiyle aramızda ciddi bir kültür farkı vardı. Ailesi gelip bizim üst katımıza taşındı. Ara ara aramızda sorunlar çıkıyordu. En son kayınpederimle çok kötü kavga edip, küfürleştik. Bu olaydan sonra ben eşyalarımı toplayıp evden ayrıldım. Daha sonra Aygül’e çok yalvardım gelip benimle yaşaması, bu durumun böyle olmaması için ama o kabul etmedi. Sonra anlaşmalı boşanmak için anlaştık. Ben dün gidip evrakları imzaladım ama son bir kere konuşmak istiyordum. Bu yüzden sabah servis saatini bildiğim için servise bindiği yere gidip beklemeye başladım. Bir süre sonra Aygül geldi. Konuşmaya başladık. Bana çocuğumu göstermeyeceğini söyledi. Konuşma bir süre sonra tartışmaya döndü. Ne olduysa sinirlenip vurmuşum. Nasıl böyle oldu bilmiyorum” dediği öğrenildi.

DHA

