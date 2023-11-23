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Eşini öldüresiye darp etti, kaçarken kaza geçirip ağır yaralandı

23.11.2023 00:59 | Son Güncelleme:
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Sivas’ta karısını öldüresiye darp edip kaçmaya çalışan bir kişi geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı.

Eşini öldüresiye darp etti, kaçarken kaza geçirip ağır yaralandı

Edinilen bilgiye göre H.İ., Yunus Emre Mahallesi’nde tartıştığı eşi D.İ’yi darp ederek bindiği aracıyla uzaklaşmaya çalıştı. Kafasından ağır darbe alan D.İ. komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. H.İ.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Bu sırada Sivas-Erzincan Karayolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağından bir kaza ihbarı geldi.

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Ekipler olay yerine gittiklerinde kaza geçiren kişinin aranmakta olan H.İ. olduğu anlaşıldı. H.İ.’nin Kia marka aracıyla Sivas’tan Hafik ilçesi istikametine giderken yoldan çıkarak takla attığı anlaşıldı. Hurdaya dönen araçtan ağır yaralı olarak çıkartılan H.İ. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Her iki olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kocası tarafından darp edilen D.İ.’nin hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.

(İHA)

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