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Eşini öldürmekten yargılanan eğitimci: Silahla beni vurup, intihar etti

21.01.2021 17:59 | Son Güncelleme:
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Eşini öldürmekten yargılanan eğitimci: Silahla beni vurup, intihar etti

Iğdır'da geçen yıl boşanma aşamasındaki öğrenci eşi Ebru Aras'ı (24) öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan eğitimci Umut Aras'ın (30) yargılanmasına devam edildi. Sanık Aras, savunmasında "Silahla önce beni vurdu, sonra intihar etti. Boşanmak istediğim birini neden vurayım?" diyerek tahliyesini istedi. Ebru Aras'ın acılı annesi Necla Öcüm ise kızının sürekli şiddet gördüğünü ve darp raporunun bulunduğunu söyledi.

Olay, Ocak 2020'de Iğdır'ın Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi 3 aylık hamile Ebru Aras, şiddetli geçimsizlik nedeniyle Doğubayazıt Medine Müdafii Fahreddin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde müdür yardımcısı olan 4 yıllık eşi Umut Aras'la boşanma aşamasına geldi. İddiaya göre, evde çıkan tartışma sırasında Umut Aras, üzerinde taşıdığı tabanca ile genç kadına ateş etti. Ebru Aras, kanlar içinde yere yığılırken, Umut Aras ise bu kez silahı göğsüne dayayıp tetiği çekerek intihar girişiminde bulundu. Bir çocuk annesi Ebru Aras ölürken; hastaneye kaldırılan Umut Aras ise tedavisinin ardından tutuklandı. Umut Aras hakkında 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan dava açıldı.

Ebru Aras’ı öldürme suçuyla yargılanan Umut Aras Iğdır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ikinci kez hakim karşısına çıktı. Ebru Aras’ın Mersin’de yaşayan ailesi davaya Mersin Adliyesi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yönetimi ile katıldı.

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İNTİHAR ETTİĞİNİ İDDİA ETTİ

Duruşmada söz verilen sanık Umut Aras, "Aramızda boşanma süreci vardı. Çocuğum için gönderdiğim paraları biriktirip silah almış. Silahla önce beni vurdu sonra intihar etti. Boşanmak istediğim birini neden vurayım? Bir yıldır tutukluyum. Tahliyemi istiyorum" dedi.

ACILI AİLE EN AĞIR CEZAYI İSTEDİ

Duruşmada söz alan Ebru Aras'ın annesi Necla Öcüm ise kızının sürekli şiddete maruz kaldığını, daha önce aldığı darp raporlarının bulunduğunu ve sanığın ne çocukla ne de kendisi ile ilgilenmediğini söyledi. Öcüm, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Tarafları dinleyen mahkeme, eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi. Sanık Umut Aras’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

DHA

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