HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Eşini öldürüp 'Gururlu hissediyor' paylaşımı yapmıştı! Mesajları ortaya çıktı: Cinayeti sevgilisine anlatmış

Eşini öldürüp 'Gururlu hissediyor' paylaşımı yapmıştı! Mesajları ortaya çıktı: Cinayeti sevgilisine anlatmış

29.02.2024 18:16
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de Gencay Korur (42), boşanma aşamasındaki eşi Ayşe Korur'u (38) av tüfeğiyle öldürüp, sosyal medya hesabından 'gülen yüz' ifadesi ve 'Gururlu hissediyor' paylaşımı yaparak, aldatıldığı için cinayeti işlediğini yazdı. Korur'un cinayet sonrası mesajları ortaya çıktı. Korur'un telefonunda 'Aşkım' diye kayıtlı kişiye, cinayeti anlattığı belirlendi. İşte olayın detayları...

Eşini öldürüp 'Gururlu hissediyor' paylaşımı yapmıştı! Mesajları ortaya çıktı: Cinayeti sevgilisine anlatmış

Bayramiç'te yaşayan Ayşe Korur, uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı 2 çocuğunun babası 17 yıllık eşi Gencay Korur'u bir yıl önce terk edip, Ezine ilçesindeki babaevine dönerek, boşanma davası açtı. Düğünlerde çalgıcılık yapan Gencay Korur, 9 Ağustos 2022 saat 20.00 sıralarında, boşanma davaları süren eşiyle konuşmak için kayınpederinin evine gitti. Gencay Korur, burada yanında getirdiği av tüfeğiyle eşini öldürüp, kaçtı. Sosyal medya hesabından 'gülen yüz' ifadesi ve 'Gururlu hissediyor' paylaşımı yapan Korur, polis tarafından İzmir'in Dikili ilçesinde yakalandı. İfadesinde, "Olay günü eşimin yaşadığı ailesinin evine gittiğimde dışarıda telefon ile konuşurken gördüm. Cilveli şekilde konuştuğunu duyunca sinirlenerek av tüfeğini sakladığım yerden aldım. Eşimi takip ederek evin içerisine girip kendisine ateş ettim" diyen Korur, tutuklandı. Korur hakkında 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

ESINI-OLDURUP-GURURLU-HISSEDIYOR-PAYL_19509

CİNAYETTEN 1 GÜN SONRAKİ MESAJLAR

Davanın 5'inci duruşması Çanakkale 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanık Gencay Korur, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılırken, Ayşe Korur'un yakınları duruşma salonundaki yerlerini aldı. Duruşmada, Gencay Korur'a ait telefon kayıtlarının bilirkişi tarafından incelenmesi sonucunda hazırlanan rapor mahkemeye sunuldu. Bilirkişi raporunda Gencay Korur'un telefon rehberinde ‘Aşkım' isimli kişiye yazdığı mesajda 10 Ağustos 2022 tarihinde cinayetten 1 gün sonra yazdığı mesajlarda şu ifadeler yer alıyor:

"Gencay Korur: Ayşe'yi öldürdüm, kaçıyorum; Aşkım; Ne zaman? Hani yapmaktan vazgeçmiştin. Sen ciddi misin? O zaman neden teslim olmuyorsun da kaçıyorsun ki?; Gencay Korur: Olacağım, Aşkım; Hani hapiste el üstünde tutarlardı, şimdi ne değişti. Gencay Korur: Gidiyorum. Teslim olacağım. Aşkım; Öldüğüne emin misin? Belki sadece yaralanmıştır. Gencay Korur: Ya salak salak konuşma öldü diyorum."

Tutuklu sanık Gencay Korur, mahkemedeki savunmasında bilirkişi raporunu kabul etmediğini belirterek, "3 kızım da benden değil. Çocuklar benden değil. Eşim kimden hamile kaldı? DNA testi istiyorum" dedi. Korur'un savunmaSInın ardından, mahkeme heyeti, duruşmayı 12 Mart'a erteledi.

ESINI-OLDURUP-GURURLU-HISSEDIYOR-PAYL_19509 (1)

'SEVGİLİSİNİ 'AŞKIM' DİYE KAYDEDİYOR'

Duruşma sonrası adliye çıkışında açıklama yapan şikayetçi Avukatı Ahmet Erzi, "Ayşe Korur cinayetinde sanık her ne kadar 'namus cinayeti' şeklinde cinayeti işlediğini beyan etmiş ise de telefon yazışmalarında sanığın başka kadınlarla olan samimi konuşmaları, aynı zamanda birlikte olduğu kadınlara kendi eşini Ayşe Korur'u öldüreceğine dair beyanları ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla namusa ilişkin hiçbir şey yoktur, kalmamıştır. Mevcut halden Cumhuriyet savcımız mütalaasını hazırlamak üzere dosyanın kendisine tevdi edilmesini talep etti. Önümüzdeki celse mütalaa açıklanacak. Biz mütalaanın ağırlaştırılmış müebbet olacağından hiçbir şüphe duymamaktayız. Sanığında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alacağından şu andaki durum itibariyle hukuken de emin durumdayız. İnşallah hak ettiği cezayı alacak. Ayşe Korur'u öldürdüğünü kendi kız arkadaşına anlatıyor. Anlattıktan sonra da kız arkadaşının şöyle bir beyanı var. Diyor ki; 'Hani öldürmekten vazgeçecektin?' yani karısını öldürmeyi daha önce planlayıp, kendi kız arkadaşına anlatıyor. Öldürdükten sonra da kız arkadaşına bilgi veriyor; 'Karımı öldürdüm' diye. Cep telefonu kayıtlarında var. Sevgilisini telefonuna 'Aşkım' diye kaydediyor. Daha sonra da 'Karım beni aldattı' diye savunma yapıyor. Yani ortada bir namusa ilişkin herhangi bir durum söz konusu değil. Burada eşini aldatan da sanığın kendisi. Ayrıca, cezasında indirim almak için dava boyunca birtakım yalanlar, iftiralar attı. Lakin bunların hiçbiri de gerçeklik payı noktasında ortaya çıkmadı. Sanığın en ağır cezayı alacağından biz artık eminiz" dedi.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İsrail vahşetinin görüntüleri ortaya çıktı!İsrail vahşetinin görüntüleri ortaya çıktı!
Dikkat çeken anket açıklaması! Mansur Yavaş aldığı kararı ilk kez duyurdu: 'Son dönemim olacak' Dikkat çeken anket açıklaması! Mansur Yavaş aldığı kararı ilk kez duyurdu: 'Son dönemim olacak'
Naci Görür'den korkutan uyarı! '7 ve üzeri deprem olabilir'Naci Görür'den korkutan uyarı! '7 ve üzeri deprem olabilir'
Anahtar Kelimeler:
cinayet Çanakkale
En Çok Okunan Haberler
Yayın ihalesi iptal edildi!

Yayın ihalesi iptal edildi!

Jigolo olma hayali kurarken hayatlarının şokunu yaşadılar!

Jigolo olma hayali kurarken hayatlarının şokunu yaşadılar!

Bahçeli'den emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama: Çağrılar haksız değildir

Bahçeli'den emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama: Çağrılar haksız değildir

İnfazından saniyeler önce bu talepte bulundu...

İnfazından saniyeler önce bu talepte bulundu...

Her şey aldığı cezadan sonra oldu! Icardi derbi öncesi Okan Buruk ile görüştü ve...

Her şey aldığı cezadan sonra oldu! Icardi derbi öncesi Okan Buruk ile görüştü ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hani ekonomi kötü diyordunuz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hani ekonomi kötü diyordunuz?

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Şubat sonu indirimlerinin kaçırmamanız gereken ürünleri burada!

Şubat sonu indirimlerinin kaçırmamanız gereken ürünleri burada!

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.