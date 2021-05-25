Eşini öldürüp parçalara ayıran kişiye müebbet hapis cezası

Olay, 25 Kasım 2016'da merkez Mezitli ilçesine bağlı Davultepe Mahallesi'ndeki Çaltana Tatil Sitesi'nde meydana geldi. Derya Çilsal ve dini nikahla birlikte yaşadığı Faysal Çatak, Akdeniz ilçesi Turgutreis Mahallesi'ndeki evlerinden yanlarına battaniye, elektrikli soba ve üçlü uzatma kablosu alarak otomobilleriyle Çaltana Tatil Sitesi'ne gitti. Çift, 25-26-27 Kasım tarihlerinde 3 gün sitede kaldı. 27 Kasım'da Faysal Çatak yanında Derya Çilsal olmadan evine döndü. Çatak yakınlarına, Derya Çilsal'ın cebindeki 800 TL'yi de alarak sevgilisine kaçtığını söyledi.

KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDULAR

Derya Çilsal'dan günlerce haber alınamayınca yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Faysal Çatak'ın ifadelerinde çelişki olduğunu tespit eden Cinayet Büro ekipleri, kadının cinayete kurban gittiği üzerinde durdu. Olaydan yaklaşık 1 hafta sonra, 2 Aralık 2016'da, Silifke ilçesi Arkum Mahallesi Doktorlar Sitesi Sahili'nde bulunan kol, bacak ve başı olmayan kadın cesedi üzerinde DNA testi yapıldı.

CESET KADINA AİT ÇIKTI, DİNİ NİKAHLI EŞİ TUTUKLANDI

Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderilen numunelerin ardından sahilde bulunan cesedin, Derya Çilsal'a ait olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine cinayet büro ekipleri, Derya Çilsal ile birlikte tatil sitesine gittiği Faysal Çatak'ı şüpheli sıfatıyla gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Faysal Çatak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.