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Eşini öldürüp suçu annesine atmıştı! Kararı duyunca baygınlık geçirdi: 'Ben seni böyle yetiştirmedim'

17.07.2023 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de, evinde intihar ettiği iddia edilen Gökhan Altay'ın (26) cinayete kurban gittiği belirlendi. Altay'ı öldürdüğünü itiraf eden eşi Esra Altay (25), daha sonra ifadesini değiştirip annesi Dursiye D.'yi suçladı. Tutuklu sanık Esra Altay, indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Davada eşiyle birlikte beraat eden Dursiye D. ise karar sonrası baygınlık geçirdi, “Esra, ben seni böyle yetiştirmedim Esra” diye bağırdı. İşte detaylar...

Eşini öldürüp suçu annesine atmıştı! Kararı duyunca baygınlık geçirdi: 'Ben seni böyle yetiştirmedim'

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi'nde oturan Gökhan Altay, 20 Haziran 2022'de evinde, yanında tabancayla ölü bulundu. İntihar ettiği düşünülen ancak ölümü şüpheli bulunan Gökhan Altay için özel ekip kuruldu. Yaklaşık 11 aylık çalışmanın ardından polis, Gökhan Altay'ı öldürdüğü iddiasıyla eşi Esra Altay ile aralarında annesi ve babasının da yer aldığı 6 akrabasını Eskişehir, Ankara, Hatay ve Aksaray'da gözaltına alındı. İfadelerinde eşini öldürdüğünü itiraf eden Esra Altay tutuklandı. Kızlarına yardım ettiği ileri sürülen Kahraman D. (47) ile Dursiye D. (50) ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler de savcılık ifadesi sonrası serbest kaldı.

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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanıp, 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede, Esra Altay hakkında 'Tasarlayarak eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Tutuklu sanığın anne ve babası için de suça yardım ettikleri gerekçesiyle ayrı ayrı 20 yıla kadar hapis istendi.

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ANNESİNİ SUÇLADI

Önceki duruşmalarda ifade değiştiren Esra Altay, olay günü annesi Dursiye D.’yi eşinin öldüğü odadan çıkarken gördüğünü iddia etti. Altay, suçu üstlenmesi için annesinin kendisini tehdit ettiğini öne sürdü.

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KARAR SONRASI BAYGINLIK GEÇİRDİ

Davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Esra Altay, tutuksuz sanıklar babası Kahraman D. ve annesi Dursiye D. de yer aldı. Savcı, sanık Esra Altay hakkında, eşini 'tasarlayarak kasten öldürme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Ayrıca kızlarına yardım ettiği öne sürülen Kahraman D. ile anne Dursiye D. hakkında ise beraat talep etti.

Mahkemede son savunmasını yapan Esra Altay, suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti savunmaların ardından Esra Altay’a ‘tasarlayarak eşi kasten öldürme’ suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Esra Altay’ın anne ve babası hakkında ise ‘suçun sabit olmaması’ nedeniyle beraat kararı çıktı. Kızının ömür boyu hapis cezası aldığını duyan Dursiye D., mahkeme çıkışı baygınlık geçirerek, “Esra, ben seni böyle yetiştirmedim Esra” diye bağırdı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Eskişehir

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