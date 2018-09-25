Eşini silahla yaraladıktan sonra intihara kalkıştı

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de boşanma aşamasında olduğu eşini tabancayla yaralayan kişi, daha sonra kendini başından vurarak intihara teşebbüs etti.
Alınan bilgiye göre, Yeşilova Mahallesi Korucu Sokağı'nda, A.Ş. (43) boşanma sürecinde olduğu karısı B.Ş. (37) ile yeğeninin evinin önünde tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine A.Ş, tabancayla B.Ş'yi vurduktan sonra silahı kendine doğrultup ateşledi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
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