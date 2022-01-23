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Eşini sokak ortasında katletmişti! 55 saatlik görüntü sonrası yakalandı

23.01.2022 22:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Edremit ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Elif Turan’ı sokakta tabancayla vurarak öldüren Kamil Turan, Jandarma Suç Araştırma Timi’nin (JASAT) 55 saatlik kamera kaydı incelemesinin ardından yakalandı. Öte yandan çiftin çocuklarının da 6 yıl önce eski yengeleri tarafından vahşice öldürüldüğü öğrenildi. Bu olay sonrasında Edremit’e taşınan çiftin geçimsizlik nedeniyle sürekli tartıştığı iddialar arasında yer aldı.

Eşini sokak ortasında katletmişti! 55 saatlik görüntü sonrası yakalandı

Olay dün sabah saat 07.00 sıralarında Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi’nde meydana geldi. Markette çalışan Elif Turan, işe giderken önünü kesen ayrı yaşadığı eşi Kamil Turan tarafından tabancayla vuruldu. Elif Turan, başına isabet eden 6 kurşunla yere yığılırken, Kamil Turan ise kaçarak, izini kaybettirdi. Silah sesleri üzerine dışarı çıkan komşuları, Elif Turan’ı kanlar içinde görüp, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine mahalleye giden sağlık ekibi, Elif Turan’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

55 SAAT KAMERA KAYDI İNCELENDİ

Turan’ın kaçması üzerine JASAT ekibi tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Olay yerinden itibaren çevre yoluna giden tüm sokaklardaki kamera kayıtları tek tek incelendi. Şehiriçi ve şehirlerarası otobüs firmaları ve kooperatiflerine Kamil Turan’ın fotoğrafları dağıtılırken, toplamda 55 saatlik kamera kaydı incelendi.

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KISKIVRAK YAKALANDI

Adım adım iz süren JASAT, olay yerine yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki Edremit ilçe merkezi Cumhuriyet Mahallesine kadar zanlının izini sürdü. Yine güvenlik kamerası kayıtlarında Turan’ın saklanabileceği alanı daraltan ekipler, mahallede bulunan zeytinlik alanlar başta olma üzere, dere kenarı ve metruk binaları tek tek aradı. Yapılan aramalar sırasında ekipleri fark eden Kamil Turan, kaçmaya çalışırken, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Turan, adli işlemlerinin başlatılması için jandarma karakoluna götürüldü. Kamil Turan'ın tanınmamak ve yakalanmamak için kıyafetini değiştirdiği ve telefonunu attığı tespit edildi.

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ÇİFTİN 1 ÇOCUĞU 2016’DA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Elif ve Kamil Turan çiftinin 2016 yılında Kayseri’nin Tomarza ilçesinden göç ettikleri öğrenildi. O yıllarda 7 yaşında olan kızları Eylül ile 10 yaşında olan oğlu Mehmet Ali, amcalarının eski eşi Rükiye Tülay tarafından öldüresiye dövülüp, iki ayrı çuvala konulduktan sonra 7 metre derinliğindeki boş su kuyusuna atıldı. Kuyunun üzeri de taş ve samanla kapatıldı. Jandarma ve mahallelinin yaptığı aramalar sırasında Eylül Turan, ‘Anne’ diye seslenince bulundu. Kuyudan çıkarılan çocuklardan Mehmet Ali Turan'ın öldüğü belirlenirken, yaralı olan Eylül Turan ise tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Rükiye Tülay'ın eşiyle ayrılmasında Kamil Turan’ı suçladığı için çocuklarına zarar vermek istediği ortaya çıktı. Bu olay sonrasında Edremit’e taşınan çiftin geçimsizlik nedeniyle sürekli tartıştığı iddialar arasında yer aldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Balıkesir
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