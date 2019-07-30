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Eşini uyuduğu sırada öldüren sanığın yargılandığı dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 15:15 | Son Güncelleme

Adana'da, karısını uyuduğu sırada öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi

Adana'da karısını, kendisinden boşanmak istediği gerekçesiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın ikinci duruşması görüldü.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki ikinci celse duruşmaya tutuklu sanık Harun Çopur ile avukatı katıldı.

Dava dosyasında araştırılacak başka husus olmaması nedeniyle mahkeme savcısı esas hakkındaki mütalaasını verdi.

Savcı, mütalaasında, sanığın, uyumakta olan 19 yıllık eşi Sevda Çopur'u çekiç ile kafa bölgesine birden fazla vurduktan sonra bıçaklayarak öldürdüğünü belirterek, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

Mütalaaya karşı söz hakkı verilen sanık Çopur ise hazırlık soruşturmasında ve daha önceki celse çocuğunun başı belaya girmemesi için yanlış bilgiler verdiğini ifade etti.

Çopur, eşinin kendisini akrabalarından birisiyle aldattığını öne sürerek, "Bunu çocuklarımın bilmesini istemedim. Beni katil olarak bilmelerini istedim. Annelerinin kötü olduğunu bilmemelerini istedim. Ancak çocuklarım annelerinin yasak ilişki yaşadığı şahsı öğrenmiş. Bu nedenle gizlemeye gerek kalmadı. Öldüğü gece de bana 'Ben seni en yakın akrabanla aldatıyorum, İstanbul'da da aldatıyordum, oğlum da buna şahittir' dedi. Eşimin beni aldattığı kişinin adı S.Ç'dir. Eşim bunları söyleyince aşağıya doğru eğildiğimde çekici gördüm, alıp eşime vurdum. Tahrik altındaydım." şeklinde savunma yaptı.

Sanığın avukatı da müvekkilinin ismini söylediği kişi olan S.Ç'nin dinlenmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Harun Çopur’un tutukluluk halinin devamına S.Ç'nin duruşmada hazır edilmesine karar verip duruşmayı erteledi.

Merkez Yüreğir ilçesindeki Serinevler Mahallesi'nde 26 Aralık 2018'de meydana gelen olayda, 19 yıllık eşi Sevda Çopur'u oğlunun yanında uyduğu sırada öldürdükten sonra polise teslim olan Harun Çopur tutuklanmıştı.

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