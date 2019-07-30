Eşini uyuduğu sırada öldüren sanığın yargılandığı dava

Adana'da karısını, kendisinden boşanmak istediği gerekçesiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın ikinci duruşması görüldü.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki ikinci celse duruşmaya tutuklu sanık Harun Çopur ile avukatı katıldı.

Dava dosyasında araştırılacak başka husus olmaması nedeniyle mahkeme savcısı esas hakkındaki mütalaasını verdi.

Savcı, mütalaasında, sanığın, uyumakta olan 19 yıllık eşi Sevda Çopur'u çekiç ile kafa bölgesine birden fazla vurduktan sonra bıçaklayarak öldürdüğünü belirterek, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

Mütalaaya karşı söz hakkı verilen sanık Çopur ise hazırlık soruşturmasında ve daha önceki celse çocuğunun başı belaya girmemesi için yanlış bilgiler verdiğini ifade etti.

Çopur, eşinin kendisini akrabalarından birisiyle aldattığını öne sürerek, "Bunu çocuklarımın bilmesini istemedim. Beni katil olarak bilmelerini istedim. Annelerinin kötü olduğunu bilmemelerini istedim. Ancak çocuklarım annelerinin yasak ilişki yaşadığı şahsı öğrenmiş. Bu nedenle gizlemeye gerek kalmadı. Öldüğü gece de bana 'Ben seni en yakın akrabanla aldatıyorum, İstanbul'da da aldatıyordum, oğlum da buna şahittir' dedi. Eşimin beni aldattığı kişinin adı S.Ç'dir. Eşim bunları söyleyince aşağıya doğru eğildiğimde çekici gördüm, alıp eşime vurdum. Tahrik altındaydım." şeklinde savunma yaptı.