Eşini ve 40 günlük bebeğini bıçaklayan sanıktan 'pes' dedirten savunma

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Çakmaktaş ve şikayetçi Emine Çakmaktaş katıldı. Duruşmada Emine Çakmaktaş'ın avukatları Ela Ala ile Ebru Yıldırım ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Büşra Öztürk ile sanık avukatı da yer aldı.

"BIÇAK İSABET ETMESİN DİYE ÇOCUĞU SAĞA SOLA ÇEVİRİYORDU"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Zeki Demir, olay günü Emine Çakmaktaş'ın sesini evden duyduğunu ve yeğeni Samet Demir ile birlikte dışarı çıktığını belirterek "Sanık bahçede Emine Çakmaktaş, Özge Gökbayrak ve Esila Çakmaktaş'ı bıçaklıyordu. Esila bebek Özge'nin kucağındaydı. Çocuğa bıçak isabet etmesin diye Özge çocuğu bir sağa bir sola çeviriyordu. Özge bıçak darbelerinden yaralandı" dedi.

"BİZ YETİŞEMESEYDİK AİLE KATLEDİLİYORDU"

Zeki Demir, sanığın kendisine de bıçak salladığını ifade ederek "Ben de karnımdan yaralandım. Sonra bir tekme vurduğumda yere düştü. Yeğenim de sanığın üstüne atladı. Elindeki bıçağı aldık, sonra polisi aradık. Komşular ilk başta Mehmet Çaktaş'ı hırsız sandılar, biz de durumu anlattık. Biz anlatınca bir arbede daha yaşandı. Biz yetişmeseydik aileyi katlediyordu" şeklinde beyanda bulundu.