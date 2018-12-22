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Eşini ve 5 aylık bebeğini bıçaklayarak öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 01:51 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, eşini ve 5 aylık bebeğini bıçaklayarak öldürdü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, eşini ve 5 aylık bebeğini bıçaklayarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, İnegöl ilçesi Fatih Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki evinde Oğuzhan Kayalp (25) henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Zuhal Kayalp ile tartışmaya başladı.

Gürültüleri duyan komşular durumu polise bildirdi.

İkamete gelen polis ekiplerini içeri almayan Oğuzhan Kayalp, uzun süre direndi.

Kayalp'in ikna olmaması üzerine kapıyı kırarak eve giren polis ekipleri, boğazlarından bıçaklanan Zuhal ile çiftin 5 aylık bebekleri Kayra Kayalp'in öldüğünü belirledi.

Şüpheli Oğuzhan Kayalp, gözaltına alındı.

Savcılığın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Bursa cinayet inegöl

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