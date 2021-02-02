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Eşinin bıçakladığı koca konuştu; "Geceleri uyuyamıyorum"

02.02.2021 13:59 | Son Güncelleme:
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Eşinin bıçakladığı koca konuştu; "Geceleri uyuyamıyorum"

Zonguldak’ta geçimsizlik nedeniyle eşinin bıçakladığı İdris Ç.

Zonguldak’ta geçimsizlik nedeniyle eşinin bıçakladığı İdris Ç. (34) hastaneden taburcu oldu. İHA’ya konuşan İdris Ç. eşinden şikayetçi olduğunu ve geceleri uyku uyuyamadığını söyledi.
İddiaya göre olay Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesinde yaşandı. Geçim sıkıntısı yaşadıkları iddia edilen Hülya ve İdris Ç. çifti sabah saatlerinde tartışmaya başladı. Büyüyen olayda Hülya Ç. eline aldığı bıçakla eşi İdris Ç.’yi baldırından bıçakladı.
Olay yerine sevk edilen ambulansta ilk müdahalesi yapılan İdris Ç. Çaycuma Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Eşi Hülya Ç. ise jandarma ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü. Hastanede tedavisi tamamlanan koca İdris Ç. taburcu edildi.

"Tehlike altındayım, koruma istiyorum"
5 aydır işsiz olduğunu söyleyen İdris Ç. tehlike altında olduğunu söyledi. Sabah 10.00 sıralarında geçimsizlik nedeniyle başlayan tartışmada eşinin kendisini bıçakladığını iddia eden İdris Ç., "Aile içi şiddet oldu. Sabah saat 10.00 gibi tartışma oldu. Daha sonra eşim beni bıçakladı. Gece korkuyorum şu anda. Koruma istiyorum. Aile içi şiddet var. Gece uyuyamaz oldum. Tehlike altındayım. Boşanacağım. Bir çocuğum var. Aile içi geçimsizlik var. Arada şiddet var. Mağdurum. 5 aydır işsizim. Çocuğuma bakamıyorum." diye konuştu.
Hülya Ç.’nin jandarmadaki sorgusu sürüyor. Hülya Ç.’nin jandarmadaki işlemlerinin ardından Kadın Sığınma Evi’ne götürüleceği öğrenildi.

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