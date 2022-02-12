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Eşinin boğazını kesti, yetmedi kollarından yaraladı! Yakalanınca ''Allah kimseye vermesin'' dedi

12.02.2022 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da demirci ustası Yüksel Ö., tartıştığı eşi Döndü Ö.'nün önce boğazını kesip 4 ayrı yerinden bıçaklayan, engel olmaya çalışan kızı Amine'yi de elinden bıçaklayan adam olay sonrası kayıplara karıştı. Ekipler sayesinde kısa sürede yakalanan adam, ''25 yıllık hayat arkadaşımın canına kastettim. Öfkeyle yapılmış bir hata, başka bir şey değil. Allah kimseye vermesin” dedi.

Olay, bugün öğle saatlerinde Çerdiğin Mahallesi 1053 Sokakta bulunan Yar Apartmanının 4. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Döndü Ö. (45) ile eşi Yüksel Ö. (46) arasında ailevi sebeplerden tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu Yüksel Ö. mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile eşine saldırdı.

EŞİNİN BOĞAZINI KESTİ, KIZINI DA YARALADI

Bıçakla önce eşinin boğazını kesen Yüksel Ö. daha sonra karın ve kollarından olmak üzere eşini 4 ayrı yerden bıçakladı. Bu sırada anne ve babasının kavgasını ayırmak için mücadele eden 16 yaşındaki A.Ö. de müdahale ederken babasının elindeki bıçakla elinden yaralandı.

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''BABAM ANNEME SÜREKLİ ŞİDDET UYGULUYOR''

Ambulanstan inip, acil servise alınan Amine Ö., görüntü çeken gazetecilere "Babam, anneme bıçakla saldırdı. Ben de araya girince beni de bıçakladı. Babam sürekli anneme şiddet uyguluyor'' dedi.

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''CEVİZ KABUĞUNU DOLDURMAYACAK ŞEYLER''

Olayın ardından kayıplara karışan Yüksel Ö. polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı ortak çalışmayla yakalandı. Yüksel Ö. Aksaray’ın merkeze bağlı Cankıllı köyünde bir ikamette yakalanarak gözaltına alındı. Özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Yüksel Ö. polis merkezinden çıkarılırken gazetecilerin “Neden eşini bıçakladın?” sorusuna, “Ailevi meseleler, ceviz kabuğunu doldurmayacak sorunlar. Çok pişmanım. 25 yıllık hayat arkadaşımın canına kastettim. Öfkeyle yapılmış bir hata, başka bir şey değil. Allah kimseye vermesin” diye cevap verdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

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