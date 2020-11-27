Eşinin dövüp 4'üncü kattan attığı kadın konuştu: Ölseydim, 'intihar etti' diyeceklerdi

Malatya'da yaşayan 2 yıllık evli Gürkan ve Firuze E. çifti, 20 Eylül'de misafirliğe gittikleri arkadaşlarının evinde tartışmaya başladı. Tartışma sırasında öfkelenen Gürkan E., iddiaya göre eşini savurup, balkondan attı. Hastaneye kaldırılan Firuze E., yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Olaydan sonra gözaltına alınan Gürkan E., eşinin balkondan düştüğünü iddia etti. Yoğun bakımdan çıkan Firuze E. ise ifadesinde kendisini eşinin attığını söyledi. Sağlığına kavuşan Firuze E., Gürkan E.'den şikayetçi olup, boşanma davası açtı.

BAKANLIK DAVAYA MÜDAHİL OLDU

Malatya 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde Gürkan E. hakkında 'Basit yaralama' suçlaması ile dava açıldı. Gürkan E.'nin tutuksuz yargılandığı davaya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müdahil oldu.

'YAŞANANLARI ANLATMAM İMKANSIZ, ÖLDÜĞÜMÜ DÜŞÜNDÜM'

Firuze E., yaşadıklarını anlatarak, "Yaşananları anlatmam imkansız, öldüğümü düşündüm. Evimizde tadilat olduğu için eşimin arkadaşında kalıyorduk. Anneme gitmek istediğimi söyleyince eşim tepki gösterip, benimle tartışmaya girip saldırmaya başladı, ardından kolumdan tutup balkona doğru savurması ile 4'üncü kattan aşağıya düştüm. 3 gün boyunca yoğun bakımda kaldım. Düşmeden dolayı sol bacağımda platin takıldı, yüzümün sol tarafında ise protez yerleştirildi. Ayağımda ise, 3 santimlik kısalma meydana geldi" diye konuştu.