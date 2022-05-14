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Eşinin maaşına el koyunca mahkemelik oldu! 'Tüm itirazları yersizdir'

14.05.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bir çiftin yaşadığı geçimsizlik mahkemeye taşındı. İddiaya göre, erkek, karısının maaşına el koydu. Mahkeme bu durumu boşanma sebebi saydı. Ayrıca kadın için nafaka verilmesine hükmetti. Mahkeme kararı emsal niteliği taşıdığı şeklinde değerlendirilirken, kararda erkeğin tüm temyiz itirazlarının da yersiz olduğu belirtildi.

Eşinin maaşına el koyunca mahkemelik oldu! 'Tüm itirazları yersizdir'

Bursa’da, bir süredir geçimsizlik yaşayan genç çift, karşılıklı boşanma davası açtı. Aile Mahkemesi, eşinin maaşına el koyarak ekonomik şiddet uyguladığını iddia eden erkeğin boşanma davasının kabülüne, kadın yararına ise yoksulluk ve tedbir nafakasına hükmetti.

KARAR TEMYİZ EDİLDİ

Kararı her iki taraf da istinafa götürdü. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, kararı onadı. Davacı karşı davalı kadın, karşı davanın kabülü, kusur belirlemesi ve tazminatların miktarı yönünden kararı temyiz ederken davalı karşı davacı erkek de kusur belirlemesi yönünden kararı temyiz edince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi.

"İTİRAZLARI YERSİZDİR"

Emsal nitelikte bir karara imza atan Daire, eşin maaşına el koymayı kusur saydı. Kararda şöyle denildi:

"Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle mahkemece kabul edilen ve gerçekleşen kusurlu davranışlarının yanında davalı-karşı davacı erkeğin eşinin maaşını alarak eşine ekonomik şiddet uygulamak suretiyle de kusurlu olduğu ortadadır. Ancak yine de evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına yol açan olaylarda davalı-karşı davacı erkeğin ağır kusurlu olduğunun anlaşılmasına göre, davalı-davacı erkeğin tüm temyiz itirazları yersizdir. Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumları, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur dereceleri, paranın alım gücü, kişilik haklarına yapılan saldırı ile ihlâl edilen mevcut ve beklenen menfaat dikkate alındığında davacı-karşı davalı kadın yararına takdir edilen maddi ve manevi tazminat azdır. Açıklanan sebeple, davacı-karşı davalı kadın lehine uygun miktarda maddi ve manevi tazminat takdiri gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir."

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