Eşinin o isteği çıldırttı! Dehşet saçtı

Olay, dün gece ilçeye bağlı Delibekirli Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul'da bir fabrikada işçi olarak çalışırken, 15 gün önce işi bırakıp evine dönen Çetin Dikbaş ile eşi Emine Dikbaş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Çetin Dikbaş, evde bulunan pompalı tüfeği alıp, kendisinden boşanmak isteyen 3 çocuğunun annesi Emine Dikbaş'a ateş etti. Emine Dikbaş kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyan komşuları, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Emine Dikbaş'ın öldüğü belirlendi. Jandarma, evde bulunan Çetin Dikbaş'ı gözaltına aldı.

Emine Dikbaş'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olay sırasında uyuduğu belirtilen, biri kanser tedavisi gören 3 çocuğu ise yakınlarına teslim edildi.



