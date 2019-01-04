Eşinin telefonunda başkasıyla ilişkiye girdiği videoyu görünce...

Hastaneye kaldırılan 3 kişinin sağlık durumunun stabil olduğunu açıklayan güvenlik güçleri, 39 yaşındaki adamın saldırısının ardında aldatma şüphesi olduğunu söyledi. En yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdiğini düşündüğü karısını gözünü kırpmadan vuran William Brian Stillwell, hapishanede mahkemeye çıkacağı günü bekliyor.

Vahşetin böylesi!

ABD’nin Florida eyaletinde yaşanan olayda, William Brian Stillwell, 5 yaşındaki ikizlerinin önünde önce eşi Mona Stillwell’i, sonra da eşinin ebeveynlerini silahla vurdu.

Saldırıda ikizlere bir şey olmazken, hastaneye kaldırılan 3 kişinin sağlık durumlarının stabil olduğu açıklandı.

Amerikan basını, 39 yaşındaki Stillwell’in eşinin cep telefonunu karıştırdığını ve karısının cinsel ilişkiye girdiği videoya rastladığını duyurdu.