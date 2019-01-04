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Eşinin telefonunda başkasıyla ilişkiye girdiği videoyu görünce...

DÜNYA HABERLERİ  | 04.01.2019 11:39 | Son Güncelleme

ABD'deki Florida eyaletinde William Brian Stillwell, 5 yaşındaki ikiz çocuklarının önünde eşi Mona Stilwell'i silahla başından vurdu. Saldırı sırasında çocuklar vahşeti fiziksel bir darbe almadan atlatırken, Mona dışında 3 kişi daha vuruldu.

Hastaneye kaldırılan 3 kişinin sağlık durumunun stabil olduğunu açıklayan güvenlik güçleri, 39 yaşındaki adamın saldırısının ardında aldatma şüphesi olduğunu söyledi. En yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdiğini düşündüğü karısını gözünü kırpmadan vuran William Brian Stillwell, hapishanede mahkemeye çıkacağı günü bekliyor.

Vahşetin böylesi!

ABD’nin Florida eyaletinde yaşanan olayda, William Brian Stillwell, 5 yaşındaki ikizlerinin önünde önce eşi Mona Stillwell’i, sonra da eşinin ebeveynlerini silahla vurdu.
Saldırıda ikizlere bir şey olmazken, hastaneye kaldırılan 3 kişinin sağlık durumlarının stabil olduğu açıklandı.
Amerikan basını, 39 yaşındaki Stillwell’in eşinin cep telefonunu karıştırdığını ve karısının cinsel ilişkiye girdiği videoya rastladığını duyurdu.
İddiaya göre, videodaki diğer şahıs, William Brian Stillwell’in en yakın arkadaşı. Tutuklanan saldırgan, mahkemeye çıkacağı günü bekliyor.
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Anahtar Kelimeler:
ABD cinsellik cinsel ilişki

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