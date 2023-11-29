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  4. Esir takasından görüntüler yayınlandı! Köpek detayı dikkat çekti

Esir takasından görüntüler yayınlandı! Köpek detayı dikkat çekti

29.11.2023 11:15 | Son Güncelleme:
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Hamas dün 12 İsrailli rehineyi serbest bırakmıştı. Serbest bırakılan rehinelerin görüntüleri paylaşıldı. Rehinelerden birisinin elindeki köpek dikkat çekti.

Esir takasından görüntüler yayınlandı! Köpek detayı dikkat çekti

İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) dün gece yapılan açıklamada, 12 rehinenin Hamas tarafından serbest bırakıldığı, rehinelerin 10’unun İsrailli kadın, 2’sinin ise Taylandlı olduğu ifade edildi.

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"MAHREMİYETE SAYGI DUYULMALI"

Açıklamada, “Tüm rehinelerin geri dönmesi için güvenlik birimleriyle birlikte çalışmaya devam edeceğiz. IDF sözcüsü halktan sabır ve duyarlılık göstermelerini ve geri dönenlerin ve ailelerinin mahremiyetine saygı göstermelerini istedi” denildi.

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30 FİLİSTİNLİ SERBEST BIRAKILMIŞTI

İsrail, Hamas ile vardığı mutabakat uyarınca hapishanede tuttuğu 30 Filistinli esiri serbest bırakmıştı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerindeki 15'i kadın, 15'i çocuk 30 esirin serbest bırakılacağı belirtilmişti.

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Açıklamada, serbest bırakılacak esirlerin isim listesine de yer verilmişti. Gazze'den serbest bırakılan İsrailli esirler İsrail'e ulaştı.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, 10'u İsrailli ve ikisi yabancı uyruklu olmak üzere 12 esirin İsrail topraklarına ulaştığı belirtildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Gazze’de bulunan 10 İsrailli esirin ülkelerine getirilmek üzere Kızılhaç yetkililerine teslim edildiğini belirtmişti.

İsrail ordusu da 10'u İsrailli, ikisi yabancı uyruklu olmak üzere 12 esirin Kızılhaç'a teslim edildiğini doğrulamıştı.

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HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

İsrail ile Hamas arasındaki "insani ara" uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 61 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 180 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

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Katar dün, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani ara”nın 2 gün daha uzatıldığını duyurmuştu. (DHA-AA)

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