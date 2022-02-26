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  4. Eşiyle telefonla konuştuğu sırada katledildi! Cinayet zanlısına linç girişimi

Eşiyle telefonla konuştuğu sırada katledildi! Cinayet zanlısına linç girişimi

26.02.2022 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dehşete düşüren olay Sivas'ta yaşandı. Çalışmak için İzmir'e gelen Emrah Taşdelen telefonla konuştuğu eşinin çığlık seslerini duydu. Evine giren hırsız tarafından 9 bıçak darbesiyle öldürülen iki çocuk annesi toprağa verilirken cinayet zanlısı adliye önünde linç edilmekten son anda kurtuldu.

Eşiyle telefonla konuştuğu sırada katledildi! Cinayet zanlısına linç girişimi

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz gece Sivas’ın Şarkışla ilçesi Yıldırım Mahallesi’nde meydana gelen cinayetin detayları ortaya çıkmaya başladı. Çalışmak için İzmir’e giden Emrah Taşdelen (26) iki çocuğunun annesi 24 yaşındaki Duriye Taşdelen ile telefonla konuşurken bir anda eşinin çığlıklarını duydu. Telefon kapanınca yakınlarından evine gitmesini istedi. Taşdelen’in yakınları eve gittiklerinde genç kadını kanlar içerisinde buldu.

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TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan genç kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Genç kadının kalbinden 5 göğüs kafesinden 4 olmak üzere 9 bıçak darbesi aldığı anlaşıldı.

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HIRSIZLIK AMACIYLA EVE GİRDİĞİNİ SÖYLEDİ

Olayın ardından Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri cinayet zanlısının bulunması için zaman kaybetmeden çalışma başlatıldı. Zanlı yapılan takip sonucu kısa sürede yakalandı. Cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan Nihat K. (26), polis sorgulamasında cinayeti itiraf edip hırsızlık amaçlı eve girdiğini söyledi.

ADLİYE GİRİŞİNİ LİNÇ EDİLMEK İSTENDİ

Hayatını kaybeden genç kadın Sivas’ın Altınyayla ilçesinde toprağa verildi. Cinayet zanlısı ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde mağdurun yakınları tarafından linç edilmek istedi. Polis zanlıyı güçlükle adliye binasına soktu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Sivas
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