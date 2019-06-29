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Eski AB Bakanı Bağış'tan Brexit'e İstanbul örneği

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 12:43 | Son Güncelleme

Eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış: - "İstanbul seçimlerinin yenilenmesinin ardından üç ayda büyük bir fikir değişikliği görüldü. Belki de 3 yılın ardından Brexit referandumunun da yenilenmesi benzer yeni sonuçlar doğurur"

Eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, "İstanbul seçimlerinin yenilenmesinin ardından üç ayda büyük bir fikir değişikliği görüldü. Belki de 3 yılın ardından Brexit referandumunun da yenilenmesi benzer yeni sonuçlar doğurur." değerlendirmesinde bulundu.

Brüksel'de AB konularını ele alan haftalık basılı New Europe dergisinde Bağış'ın kaleme aldığı "Brexit ve İstanbul" başlıklı makale yayımlandı.

Makalesinde İstanbul seçimleri üzerine değerlendirmelerde bulunan Bağış, AK Parti'nin 31 Mart seçimlerini tekrar etmek yerine oyların tamamının yeniden sayılması talebinin reddedilmesi nedeniyle Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kararıyla İstanbul'da seçimlerin yenilendiğini hatırlattı.

Bağış, yenilenen yerel seçimlerin Türkiye demokrasisinin dinamizmini ispat ettiğini vurgulayarak bu seçimlerin 4,5 yıl seçim yaşamayacak Türkiye'nin istikrarını hiçbir şekilde etkilemeyeceğini vurguladı.

Ülkenin gündeminde kurumsal reformlar olduğunun altını çizen Bağış, "Türkiye, gerçek bir demokrasidir ve bugünün Türkiyesinde herhangi bir parti, halkın isteğiyle hesap verebilir konumdadır." ifadelerini kullandı.

Bağış, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yapılan reform çalışmalarının Türkiye demokrasisi ve sivil iradenin gücünü artırdığını belirtti.

Batı medyasında Türkiye aleyhine yayımlanan bazı haberlerin aksine Bağış, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın sandıkların açılmasının hemen ardından Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ettiğine dikkati çekti.

- Brexit belirsizliği yeni referandumla giderilebilir

Bağış, bunların yanı sıra makalesinde, İngiltere'nin AB'den ayrılma kararının siyasi popülizm sonucu ortaya çıktığı görüşünü savunarak, "Aslında yenilenen bir seçimle nihayete ulaşacak bir başka kritik mesele de Brexit konusundaki belirsizlik." ifadesini kullandı.

Bağış, "İstanbul seçimlerinin yenilenmesinin ardından üç ayda büyük bir fikir değişikliği görüldü. Belki de 3 yılın ardından Brexit referandumunun da yenilenmesi benzer yeni sonuçlar doğurur." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin AB üyeliğine kabulünün ve AB'nin genişleme sürecine pozitif yaklaşan İngiltere'nin, AB'de kalmasının Birliği güçlendireceğini belirten Bağış, Brexit'in gerçekleşmesi durumunda Türkiye ile İngiltere arasındaki güçlü siyasi ve ticari ilişkilerin ve iki ülke vatandaşlarının haklarının korunacağını kaydetti.

Öte yandan Brexit'in Kıbrıs meselesine de etkileri olabileceğine değinen Bağış, "İngiltere'nin, Ada'nın siyasi ve ekonomik düzenlemelerinin geleceği konusunda Ada'nın eşit sahibi olan Kıbrıslı Türk ve Rumlara danışmasını umuyoruz." ifadesini kullandı.

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AB Brexit Egemen Bağış ingiltere Türkiye

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