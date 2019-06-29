Eski AB Bakanı Bağış'tan Brexit'e İstanbul örneği

Eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, "İstanbul seçimlerinin yenilenmesinin ardından üç ayda büyük bir fikir değişikliği görüldü. Belki de 3 yılın ardından Brexit referandumunun da yenilenmesi benzer yeni sonuçlar doğurur." değerlendirmesinde bulundu.

Brüksel'de AB konularını ele alan haftalık basılı New Europe dergisinde Bağış'ın kaleme aldığı "Brexit ve İstanbul" başlıklı makale yayımlandı.

Makalesinde İstanbul seçimleri üzerine değerlendirmelerde bulunan Bağış, AK Parti'nin 31 Mart seçimlerini tekrar etmek yerine oyların tamamının yeniden sayılması talebinin reddedilmesi nedeniyle Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kararıyla İstanbul'da seçimlerin yenilendiğini hatırlattı.

Bağış, yenilenen yerel seçimlerin Türkiye demokrasisinin dinamizmini ispat ettiğini vurgulayarak bu seçimlerin 4,5 yıl seçim yaşamayacak Türkiye'nin istikrarını hiçbir şekilde etkilemeyeceğini vurguladı.

Ülkenin gündeminde kurumsal reformlar olduğunun altını çizen Bağış, "Türkiye, gerçek bir demokrasidir ve bugünün Türkiyesinde herhangi bir parti, halkın isteğiyle hesap verebilir konumdadır." ifadelerini kullandı.