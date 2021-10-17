Eski ABD Başkanı Clinton 5 günün ardından hastaneden taburcu edildi

Eski ABD Başkanı Bill Clinton, enfeksiyon rahatsızlığı nedeniyle geçtiğimiz Salı günü California Üniversitesi Irvine Tıp Merkezi’ne kaldırılmıştı. Irvine Tıp Merkezi’ndeki 5 günlük tedavisinin ardından taburcu edilen 75 yaşındaki Clinton, eşi Hillary Clinton ile kol kola hastaneden çıktı. Hastaneden çıkarken personeli selamlayan Clinton, nasıl olduğu sorusuna başparmağı ile iyi mesajı vererek yanıt verdi.

"SAĞLIK DURUMUNU İZLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Clinton’ın sağlık ekibinin başındaki Dr. Alpesh N. Amin yaptığı açıklamada, "Başkan Clinton bugün Irvine Tıp Merkezi’nden taburcu edildi. Ateşi ve beyaz kan hücresi sayısı normale döndü. Antibiyotik tedavisini bitirmek için New York’a dönecek" ifadelerini kullanarak, "Onu tedavi etmekten onur duyduk ve sağlık durumunu izlemeye devam edeceğiz" dedi.

MAHREMİYET VE GÜVENLİK NEDENİYLE YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRDÜĞÜ ÖNE SÜRÜLDÜ

Yoğun bakıma alınan Clinton’ın, tedavisi boyunca moralinin iyi olduğu ve yoğun bakıma ihtiyacı olduğu için değil, mahremiyet ve güvenlik nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğü öne sürüldü.

Öte yandan 1993-2001 yılları arasında ABD Başkanlığı görevini yürüten Bill Clinton, 2004 yılında kalp ameliyatı olmuş ve 2010’da ise bir atardamarı açmak için 2 stent taktırmıştı. (İHA)

