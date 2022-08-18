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Eski ABD Başkanı Donald Trump'a büyük şok! Vergi kaçırdığını itiraf etti...

18.08.2022 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, Trump Organization şirketinin Finans Direktörü (CFO) Allen Weisselberg, Trump'ın şirketi aracılığıyla vergi kaçırdığını itiraf etti. Weisselberg, bugün görülen davada karşılaştığı 15 suçlamanın hepsini de kabul etti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a büyük şok! Vergi kaçırdığını itiraf etti...

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, Trump Organization şirketinin Finans Direktörü (CFO) Allen Weisselberg, Trump'ın şirketine yönelik uzun süredir devam eden bir soruşturmayla ilişkili olarak, vergi kaçırdığına dair suçlamaları kabul etti. Trump'ın şirketinde Finans Direktörlüğü (CFO) yapan Weisselberg, komplo, cezai vergi dolandırıcılığı, hırsızlık ve iş kayıtlarında değişiklik yapma da dahil olmak üzere 15 suç ile karşı karşıya kaldı. Lüks arabalar için ödemeler, Manhattan'daki bir daire için kira ve torunları için özel okul eğitimi de dahil olmak üzere, şirketten aldığı yan haklar üzerindeki vergileri kaçırmakla suçlanan Weisselberg, bugün görülen davada karşılaştığı 15 suçlamanın hepsini kabul etti.

HAPİS VE PARA CEZASI

Mahkeme Yargıcı Juan Manuel Merchan, Weisselberg için daha önce belirlenen Savunma Anlaşması kapsamında, New York City'deki Rikers Island hapishanesinde 5 ay hapis ve daha sonra 5 yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırılacağını söyledi. Yargıç, Weisselberg'in ayrıca, 2 milyon dolar ödemek zorunda kalacağını da belirtti. Weisselberg'in, Trump'ın şirketiyle ilgili suçlamalar çerçevesinde Ekim ayında görülecek olan mahkemede tanık olarak ifade vermesi gerekecek.

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VERGİ KAÇIRMAKLA SUÇLANIYORLAR

Şirket, Weisselberg'e ve diğer yöneticilere, vergilerini hükümete doğru bir şekilde bildirmeyerek gelir vergisinden kaçınmalarına yardımcı olmakla suçlanıyor. Weisselberg, Trump'ın şirketinin ticari uygulamalarına ilişkin uzun süredir devam eden soruşturmada şu ana kadar suçlamalarla karşı karşıya kalan tek kişi. Weisselberg, birkaç yıl boyunca Trump'ın şirketinden kira, araba ödemeleri ve okul harcı gibi vergilendirilmemiş ikramiyeler de dahil olmak üzere 900 bin dolardan fazla ödenmemiş ve hak edilmemiş vergi iadesinden dolandırmakla suçlanıyor.

Weisselberg'in avukatı Nicholas Gravante Jr. daha önce, müvekkilinin söz verilen 5 aylık hapis cezası karşılığında suçunu kabul edeceğini söylemişti. Savcılar, Savunma Anlaşmasının Weisselberg'in iddianamedeki 15 suçlamanın her birini kabul etmesini, mahkemede şirketin iddia edilen tazminat düzenlemesindeki rolü hakkında konuşmasını ve Ekim ayında Trump'ın şirketiyle ilgili suçlamalarda tanık olarak hizmet etmesi gerekeceğini belirtmişti.

Trump'ın en sadık iş ortaklarından biri olarak görülen Weisselberg, Temmuz 2021'de tutuklanmıştı. Savcılar, şirketin Weisselberg de dahil olmak üzere üst düzey yöneticilere 15 yıl boyunca vergilendirilmemiş yan haklar verdiğini iddia etmişti. (İHA)

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Donald Trump vergi abd
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