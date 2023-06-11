Eski ABD Başkanı Trump'tan tepki çeken sözler! "Venezuela'yı alıp, bütün petrole sahip olabilirdik..."

2017-2021 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. başkanı olarak görev yapan siyasetçi ve iş insanı Donald Trump North Carolina'da açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında Trump, görev döneminin sonlarına doğru Venezuela'nın çökmek üzere olduğunu ifade ederek, "Ben ayrıldığımda Venezuela çökmeye hazırdı. Onu devralırdık, tüm o petrolü alırdık" dedi.

JOE BIDEN'I SUÇLADI

ABD'nin mevcut başkanı Joe Biden'ın politikalarını eleştirdiği açıklamasında ayrıca, "Hemen yanı başımızdaki tüm petrole sahip olurduk ama şu an parayla satın alıyoruz" ifadelerinde bulundu.

Ayrıca Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kastederek 'diktatör' ifadesini kullandı. Ve Biden hükümetini 'bir diktatörü zengin etmekle' suçladı.

