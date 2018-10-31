Eski Artvin Garnizon Komutanı Dinçsoy'un yargılandığı FETÖ davası

Mahkeme Başkanı, tutuksuz sanık Rıfat Demir'in, Kırıkkale Emniyet Müdürlüğünde verdiği ayrıntılı ifadesinde, örgütün sözde Kara Kuvvetleri "mahrem imamları"ndan olan "Hayrettin" kod isimli Halil İbrahim Çamur ve Fatih Fırat isimli mahrem imamları teşhis ettiğini, bu kişilerle görüştüğü yönündeki beyanlarını hatırlattı.

Tutuklu sanıklardan Adnan Dinçsoy, Gümüşhane E Tipi Kapalı Cezaevi, Ahmet Mente Kilis L Tipi Kapalı Cezaevi, Kürşad Karadeniz ise Sincan T Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşma salonuna bağlandı.

Demir, beyanında, mahrem imam Çamur'un sorumluluk alanının Fırat'ın üstünde yer aldığını, Fırat'ın ise daha dar alanda görevi bulunduğunu ve ikisinin de askerlerden sorumlu kişiler olduğunu aktardı.

Demir'in, öğretmen olan mahrem imam Fırat'ın yaşça kendisinden küçük olduğunu belirtmesi üzerine Mahkeme Başkanı, "Yaşı küçük olana niye tabi olunur." diye sordu.

Bunun üzerine sanık, "Örgüt içinde yaşı küçük de olsa tabi olanlar ona 'abi' der. Verilen göreve göre yaşı büyük olan kişi yaşı küçük olan sorumluya bağlı olabiliyordu. Bunu askeri hiyerarşiye benzetebiliriz. Bazen astsubayın kendisinden yaşça küçük olan subayın emrinde olması gibi. Örgütte de buna benzer hiyerarşi söz konusudur." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı, sanıklar Bekir Sıtkı Değirmenci, Rıfat Demir, Ali Özkavak, Eser Usta, Kadir Demirciçeşmesi, Murat Işıldak ve Murat Köse hakkında dosyanın tamamlandığını belirterek mütalaasını sundu.

Savcı mütalaasında, sanıkların üzerine atılı suçun katalog suçlardan oluşu ve suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve tanık beyanları değerlendirildiğinde, sanıkların FETÖ/PDY'nin hiyerarşik yapılanması içerisinde yer aldıklarının tespit edildiği gerekçeleriyle 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmalarını talep etti.