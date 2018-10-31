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Eski Artvin Garnizon Komutanı Dinçsoy'un yargılandığı FETÖ davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 16:37 | Son Güncelleme

Trabzon'da Adnan Dinçsoy'un da bulunduğu biri firari, 4'ü tutuklu 15 sanığın yargılanmasına devam edildi

Trabzon'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında dava açılan, aralarında eski Artvin Garnizon Komutanı piyade albay Adnan Dinçsoy'un da bulunduğu biri firari, 4'ü tutuklu 15 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Bayram Yeşiltaş ile tutuksuz sanıklar Murat Köse, Taşkın Yavuz, İbrahim Akdaş, Ali Özkavak, Eser Usta, Rıfat Demir'in yanı sıra yakınları ve avukatları katıldı.

Tutuklu sanıklardan Adnan Dinçsoy, Gümüşhane E Tipi Kapalı Cezaevi, Ahmet Mente Kilis L Tipi Kapalı Cezaevi, Kürşad Karadeniz ise Sincan T Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşma salonuna bağlandı.

Duruşmaya, tutuksuz sanıklar Bekir Sıtkı Değirmenci, Bülent Nar, Kadir Demirciçeşmesi ve Murat Işıldak ise katılmadı.

Mahkeme Başkanı, tutuksuz sanık Rıfat Demir'in, Kırıkkale Emniyet Müdürlüğünde verdiği ayrıntılı ifadesinde, örgütün sözde Kara Kuvvetleri "mahrem imamları"ndan olan "Hayrettin" kod isimli Halil İbrahim Çamur ve Fatih Fırat isimli mahrem imamları teşhis ettiğini, bu kişilerle görüştüğü yönündeki beyanlarını hatırlattı.

Demir, beyanında, mahrem imam Çamur'un sorumluluk alanının Fırat'ın üstünde yer aldığını, Fırat'ın ise daha dar alanda görevi bulunduğunu ve ikisinin de askerlerden sorumlu kişiler olduğunu aktardı.

Demir'in, öğretmen olan mahrem imam Fırat'ın yaşça kendisinden küçük olduğunu belirtmesi üzerine Mahkeme Başkanı, "Yaşı küçük olana niye tabi olunur." diye sordu.

Bunun üzerine sanık, "Örgüt içinde yaşı küçük de olsa tabi olanlar ona 'abi' der. Verilen göreve göre yaşı büyük olan kişi yaşı küçük olan sorumluya bağlı olabiliyordu. Bunu askeri hiyerarşiye benzetebiliriz. Bazen astsubayın kendisinden yaşça küçük olan subayın emrinde olması gibi. Örgütte de buna benzer hiyerarşi söz konusudur." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı, sanıklar Bekir Sıtkı Değirmenci, Rıfat Demir, Ali Özkavak, Eser Usta, Kadir Demirciçeşmesi, Murat Işıldak ve Murat Köse hakkında dosyanın tamamlandığını belirterek mütalaasını sundu.

Savcı mütalaasında, sanıkların üzerine atılı suçun katalog suçlardan oluşu ve suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve tanık beyanları değerlendirildiğinde, sanıkların FETÖ/PDY'nin hiyerarşik yapılanması içerisinde yer aldıklarının tespit edildiği gerekçeleriyle 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmalarını talep etti.

Haklarında mütalaa sunulan sanıklar, cumhuriyet savcısının mütalaasına katılmadıklarını belirterek üzerilerine atılı suçlamaları reddetti.

Sanık avukatlarının dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, haklarında bu celse mütalaa verilen sanıklar Ali Özkavak, Bekir Sıtkı Değirmenci, Eser Usta, Kadir Demirciçeşmesi, Murat Işıldak ve Rıfat Demir'e savunma yapmak üzere ek süre verilmesine, diğer sanıkların ise mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
Adnan Dinçsoy FETÖ/PDY Trabzon

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