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  4. Eski bakan Yaşar Okuyan, entübe edildi! Ailesinden açıklama geldi

Eski bakan Yaşar Okuyan, entübe edildi! Ailesinden açıklama geldi

16.12.2023 10:52 | Son Güncelleme:
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Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, iç kanama nedeniyle yoğun bakıma alınıp, entübe edildi.

Eski bakan Yaşar Okuyan, entübe edildi! Ailesinden açıklama geldi

Yaşar Okuyan, akciğer rahatsızlığı nedeniyle Ankara'da tedavi gördüğü özel hastanede önceki gün iç kanama geçirdi. Yoğun bakım servisine alınan Okuyan'ın entübe edildiği belirtildi.

AİLESİNDEN AÇIKLAMA

Ailesi, Yaşar Okuyan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vefat ettiği yönündeki haberleri yalanlayarak, "Yaşar Okuyan'ın sağlık durumu stabil olmakla beraber yoğun bakımdaki tedavi süreci devam etmekte olup, bu durum hakkında güncel bilgi yalnızca ailesi tarafından paylaşılacaktır. Konu ile ilgili herkesi hassasiyete davet ederiz" ifadelerini kullandı.

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Yaşar Okuyan, 1950 yılında dünyaya geldi. Milliyetçi Hareket Partisi, Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi, Halkın Yükselişi Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi dahil olmak üzere 9 partide siyaset yaptı. 1995- 2002 yılları arasında Yalova milletvekili, 1999- 2002 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini yürüttü. (DHA)

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