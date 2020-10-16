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  4. Eski bakanın iş yerine silahlı ve bombalı saldırı düzenleyen failler yakalandı

Eski bakanın iş yerine silahlı ve bombalı saldırı düzenleyen failler yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2020 10:54 | Son Güncelleme

Spordan Sorumlu eski Devlet Bakanı ve Trabzonspor eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz’ın onursal başkanı olduğu holding binasına yönelik düzenlenen saldırının failleri yakalandı.Alınan bilgiye, geçtiğimiz günlerde İstanbul’da Spordan Sorumlu eski Devlet Bakanı ve Trabzonspor eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz’ın onursal başkanı olduğu holding binasına 15 gün arayla iki ayrı saldırı düzenlenmiş, saldırının biri el yapımı bomba ile gerçekleştirilmişti.Yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece’de faaliyet gösteren söz konusu şirkete yönelik 20 Eylül’de yapılan silahlı saldırı ile yine aynı firmaya 4 Ekim’de yapılan bombalı saldırı olaylarına ilişkin geniş çaplı çalışma başlattı.

Spordan Sorumlu eski Devlet Bakanı ve Trabzonspor eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz’ın onursal başkanı olduğu holding binasına yönelik düzenlenen saldırının failleri yakalandı.
Alınan bilgiye, geçtiğimiz günlerde İstanbul’da Spordan Sorumlu eski Devlet Bakanı ve Trabzonspor eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz’ın onursal başkanı olduğu holding binasına 15 gün arayla iki ayrı saldırı düzenlenmiş, saldırının biri el yapımı bomba ile gerçekleştirilmişti.
Yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece’de faaliyet gösteren söz konusu şirkete yönelik 20 Eylül’de yapılan silahlı saldırı ile yine aynı firmaya 4 Ekim’de yapılan bombalı saldırı olaylarına ilişkin geniş çaplı çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını tek tek izleyen polis, bombalı eylemde kullanılan araç ile iki ayrı olayı gerçekleştiren şüphelilerin kimlik bilgilerini belirledi.
Yapılan tespit çalışmalarının ardından geçtiğimiz Salı günü Esenler, Gaziosmanpaşa, Şişli ve Esenyurt’ta belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Baskın yapılan adreslerde, bombalı ve silahlı saldırıları gerçekleştirdiği tespit edilen U.E. liderliğindeki organize suç örgütü adı altında eyleme katılan S.B., Y.D., G.E.S., A.K., F.Ç. adlı şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan ve emniyette ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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