Eski Başbakan'ın mandaları satıldı

Mandaların birine 2.500 dolar ödeyen Hasan Latif BBC Urduca'ya yaptığı açıklamada, zaten bir süt çiftliği bulunduğunu ve mandalardan birini şöhreti yüzünden almak istediğini söyledi.

Mandaların açık arttırmada 19 bin dolara satıldığı belirtildi. Geçtiğimiz günlerde de aralarında kurşun geçirmez jiplerin de bulunduğu kamu malları satılmış ve 600 bin dolarlık gelir elde edilmişti.

İktidara geldiğinden bu yana kemer sıkma politikası yürüten Han, karşıtları tarafından gösteriş yapmakla eleştiriliyor.

Başbakanlık konutunda tutulan mandalar, Navaz Şerif ve ailesinin süt ihtiyacını karşılamak için besleniyordu.

Latif "100'den fazla mandam var, ama ben liderim tarafından kullanılan bir manda almak istiyorum. Bu, onu onurlandırmak içindi. Fırsat bulursam kendisine hediye etmeye de çalışacağım." dedi.

Saf, beyaz sütüyle tanınan bir başka manda da 3.100 dolara satıldı.

Bir başbakanlık görevlisi "Açık arttırma beklentilerimizi geçti. Başarısından gerçekten memnunuz" dedi.

Ancak bazı alıcılar hayvanların çok pahalıya satıldığından şikayet etti.

Bir alıcı "Bu mandaları başka yerde yarı fiyatına alabilirsiniz. Çok pahalılar" dedi.

Ancak mandaların iyi fiyatlara satılması Pakistan hükümeti için iyi bir haber. Hükümet büyük ekonomik zorluklarla karşı karşıya.

Hükümet kamuya ait lüks araçların satılmasının yanı sıra, kamuya ait binaları üniversitelere dönüştürmeyi, VIP güvenlik prokollerine son vermeyi ve kamu binalarındaki klimaları kaldırmayı düşünüyor.

