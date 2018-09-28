HABER

Eski Başbakan'ın mandaları satıldı

28.09.2018 10:05 | Son Güncelleme

Pakistan'ın yeni Başbakanı İmran Han, selefi Navaz Şerif'in kullanımındaki sekiz değerli mandayı satarak, devletin kasasını doldurma çalışmalarına devam etti.

Eski Başbakan'ın mandaları satıldı

Başbakanlık konutunda tutulan mandalar, Navaz Şerif ve ailesinin süt ihtiyacını karşılamak için besleniyordu.

Ancak yeni Başbakan İmran Han, hükümetin "kemer sıkma politikaları" kapsamında mandaların satılması gerektiğine karar verdi.

İmran Han, yolsuzlukla mücadelede reform vaadiyle seçilmişti.

İktidara geldiğinden bu yana kemer sıkma politikası yürüten Han, karşıtları tarafından gösteriş yapmakla eleştiriliyor.

Eski kriket yıldızı, geçen Ağustos'ta 15 kilometre ötedeki ofisine helikopterle gittiği ortaya çıkınca alay konusu olmuştu.

8 DEĞERLİ MANDA 19 BİN DOLARA SATILDI

Mandaların açık arttırmada 19 bin dolara satıldığı belirtildi. Geçtiğimiz günlerde de aralarında kurşun geçirmez jiplerin de bulunduğu kamu malları satılmış ve 600 bin dolarlık gelir elde edilmişti.

Mandalar özellikle, yolsuzluk iddiaları yüzünden görevden alınan Navaz Şerif taraftarlarının ilgisini çekti.

Mandaların birine 2.500 dolar ödeyen Hasan Latif BBC Urduca'ya yaptığı açıklamada, zaten bir süt çiftliği bulunduğunu ve mandalardan birini şöhreti yüzünden almak istediğini söyledi.

Latif "100'den fazla mandam var, ama ben liderim tarafından kullanılan bir manda almak istiyorum. Bu, onu onurlandırmak içindi. Fırsat bulursam kendisine hediye etmeye de çalışacağım." dedi.

Saf, beyaz sütüyle tanınan bir başka manda da 3.100 dolara satıldı.

Bir başbakanlık görevlisi "Açık arttırma beklentilerimizi geçti. Başarısından gerçekten memnunuz" dedi.

Ancak bazı alıcılar hayvanların çok pahalıya satıldığından şikayet etti.

Bir alıcı "Bu mandaları başka yerde yarı fiyatına alabilirsiniz. Çok pahalılar" dedi.

Ancak mandaların iyi fiyatlara satılması Pakistan hükümeti için iyi bir haber. Hükümet büyük ekonomik zorluklarla karşı karşıya.

Hükümet kamuya ait lüks araçların satılmasının yanı sıra, kamuya ait binaları üniversitelere dönüştürmeyi, VIP güvenlik prokollerine son vermeyi ve kamu binalarındaki klimaları kaldırmayı düşünüyor.

PARTNERİşte en çok tercih edilen otomobil modelleriİşte en çok tercih edilen otomobil modelleri
Genç kıza korkunç işkence! Ellerini ve ayaklarını bağlayıp... Genç kıza korkunç işkence! Ellerini ve ayaklarını bağlayıp...
'Türkiye'nin AB üyeliği artık masada değil''Türkiye'nin AB üyeliği artık masada değil'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eskİ Başbakan Pakistan İmran Han Navaz Şerif Manda

En Çok Okunan Haberler

Seda Akgül 4 Kadın Zamanı'ndan neden ayrıldı? Seda Akgül'den Kanal D'ye veda açıklaması

Seda Akgül 4 Kadın Zamanı'ndan neden ayrıldı? Seda Akgül'den Kanal D'ye veda açıklaması

Yasak aşkta korkunç son! Birsen'i öldüren telefon...

Yasak aşkta korkunç son! Birsen'i öldüren telefon...

Canlı yayında özür dileyip intihar etti!

Canlı yayında özür dileyip intihar etti!

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

Türkiye'nin kaybetmesinin baş aktörü Ceferin

Türkiye'nin kaybetmesinin baş aktörü Ceferin

'Türkiye Rusya'dan neden silah alıyor?' sorusuna Erdoğan'dan yanıt

'Türkiye Rusya'dan neden silah alıyor?' sorusuna Erdoğan'dan yanıt

İlginizi Çekebilir

Evli öğretmen iki erkek öğrencisiyle basıldı! Rezalet

Evli öğretmen iki erkek öğrencisiyle basıldı! Rezalet

Trump'ın ardından Türkiye'ye bir teşekkür daha

Trump'ın ardından Türkiye'ye bir teşekkür daha

Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu

Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu

BM Genel Kurulu'nda Erdoğan ve Trump'ın yaptırım restleşmesi

BM Genel Kurulu'nda Erdoğan ve Trump'ın yaptırım restleşmesi

Savaşa adım adım: İdlib'e öyle ya da böyle geliyoruz

Savaşa adım adım: İdlib'e öyle ya da böyle geliyoruz

Okuyucu Yorumları 1 yorum
orada da öküz çok belli oldu....
Diğer Haberler
Genç kıza korkunç işkence! Ellerini ve ayaklarını bağlayıp...

Genç kıza korkunç işkence! Ellerini ve ayaklarını bağlayıp...

'Türkiye'nin AB üyeliği artık masada değil'

'Türkiye'nin AB üyeliği artık masada değil'

Merkel'den Türkiye açıklaması: Ekonomik yardım yok ama...

Merkel'den Türkiye açıklaması: Ekonomik yardım yok ama...

Erdoğan Berlin'de, Güvenlik önemleri had safhada

Erdoğan Berlin'de, Güvenlik önemleri had safhada

Son dakika! Yolcu uçağı denize acil iniş yaptı

Son dakika! Yolcu uçağı denize acil iniş yaptı

Trump'ın canavarı ilk kez görüntülendi!

Trump'ın canavarı ilk kez görüntülendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.