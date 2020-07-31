Eski damat dehşet saçtı: 4 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre olay, Yüceyurt Mahallesi İsmail Şirin Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan 11 katlı sitenin 1. katında eski damat olduğu iddia edilen D.D. isimli şahıs, eski eşinin annesi Döndü Kandur’a, babası Turgut Kandur’a, kardeşi Serkan Kandur’a ve kardeşinin eşi Beyza Kandur’a yanında bulunan silahla ateş etti. Vücutlarının farklı yerinden yaralanan Serkan, Turgut ve Beyza Kandur olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Döndü Kandur ise hastanede hayatını kaybetti.
Acı haberi alarak eve gelen ailenin yakınları, sinir krizi geçirdi.
Olayda hayatını kaybeden Beyza Kandur’un hamile olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olayın ardından kayıplara karışan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
D.D'nin G.G'yi tehdit ettiği, bunun üzerine G.G'nin dün Yenimahalle Polis Merkezi Amirliğine giderek "Eski eşinin kafasını koparırım, ayrılırsan aileni öldürürüm, katliam yaparım" şeklinde tehditlerde bulunduğunu ileri sürdüğü zanlıdan şikayetçi olduğu ve önleyici tedbir talebinde bulunduğu öğrenildi.(İHA / AA)