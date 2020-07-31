Eski damat dehşet saçtı: 4 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre olay, Yüceyurt Mahallesi İsmail Şirin Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan 11 katlı sitenin 1. katında eski damat olduğu iddia edilen D.D. isimli şahıs, eski eşinin annesi Döndü Kandur’a, babası Turgut Kandur’a, kardeşi Serkan Kandur’a ve kardeşinin eşi Beyza Kandur’a yanında bulunan silahla ateş etti. Vücutlarının farklı yerinden yaralanan Serkan, Turgut ve Beyza Kandur olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Döndü Kandur ise hastanede hayatını kaybetti.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Acı haberi alarak eve gelen ailenin yakınları, sinir krizi geçirdi.

HAMİLEYDİ

Olayda hayatını kaybeden Beyza Kandur’un hamile olduğu öğrenildi.



ZANLININ YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri olayın ardından kayıplara karışan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

"KATLİAM YAPARIM" DİYE TEHDİT ETMİŞ

D.D'nin G.G'yi tehdit ettiği, bunun üzerine G.G'nin dün Yenimahalle Polis Merkezi Amirliğine giderek "Eski eşinin kafasını koparırım, ayrılırsan aileni öldürürüm, katliam yaparım" şeklinde tehditlerde bulunduğunu ileri sürdüğü zanlıdan şikayetçi olduğu ve önleyici tedbir talebinde bulunduğu öğrenildi.(İHA / AA)





