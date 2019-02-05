Eski Danıştay üyesi Koçak'a hapis istemi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen eski Danıştay üyesi Okay Koçak'ın yargılandığı davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca esas hakkındaki mütalaa verildi. İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Koçak, avukatları ve yakınları katıldı. Dosyaya gelen cevap ve belgelerin okunmasının ardından söz verilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Müslüm Canpolat, sanık hakkında hazırlanan esas hakkındaki mütalaayı okudu. Örgütün yapısı, tanık beyanları, sanık savunması ile toplanan bilgi ve belgelere yer verilen mütalaada, tanık beyanları ile diğer bilgi ve belgelere göre sanık Koçak'ın Fetullahçı Terör Örgütü içerisinde yer aldığı belirtildi. Terör örgütü mensuplarının, 2010'da Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda (HSYK) çoğunluğu ele geçirmelerinin ardından yapılan toplantılarda, sanığın, Danıştay üyeliğine seçilmesine karar verilen isimler arasında yer aldığı vurgulanan mütalaada, Koçak'ın üyeliğinin Danıştay'daki görevi süresince de devam ettiğine işaret edildi.

Mütalaada, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yurt dışına çıkmadan önce kaldığı yerin de bulunduğu örgüte ait bir dershaneye yapılan geziye, diğer terör örgütü mensuplarıyla birlikte sanığın da katıldığı bildirildi. Koçak'ın, örgüt tarafından kullanılan şifreli haberleşme ağı ByLock kullanıcısı olduğu ve ankesörlü telefondan iletişim sağladığı aktarılan mütalaada, sanığın örgütün sivil ve yargı mensuplarıyla birlikte hareket ettiği vurgulandı. - "Terör örgütü üyesi olmak suçunu işledi" Sanığın Danıştay üyeliği süresince açılan davalarda örgüt lehine kararlar çıkması için çaba sarf ettiğine değinilen mütalaada, Koçak'ın, böylelikle örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu, sıkı bir disiplinle örgütün stratejisi, yapılanması, faaliyetleri ve amacına uygun hareket ettiği ve "terör örgütü üyesi olmak" suçunu işlediği sonucuna varıldığı kaydedildi. Örgüt hiyerarşisi içinde "mahrem alan" kapsamında yer alan sanığın eğitim düzeyi, sahip olduğu sosyokültürel birikimi, yaptığı görev nedeniyle edindiği mesleki bilgi ve tecrübeleriyle örgütteki konumu itibarıyla bu oluşumun, terör örgütü olduğunu bilebilecek durumda bulunduğuna işaret edilen mütalaada, sanık hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK), kaçınılmaz bir hataya düşen kişinin cezalandırılamayacağını öngören "hata" başlıklı 30. maddesinin uygulanmaması istendi.