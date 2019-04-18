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Eski Danıştay üyesine hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 10:21 | Son Güncelleme

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Danıştay üyesi İbrahim Günenç'i FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı - Mahkeme heyeti, tutuklulukta geçirilen süreyi ve ceza miktarını dikkate alarak sanığın tahliyesine hükmetti

Eski Danıştay üyesi İbrahim Günenç'e, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmalarına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya, sanık Günenç tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada Günenç'in avukatı da hazır bulundu.

Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Günenç, örgüt üyesi olmadığını ileri sürdü. Örgütün şifreli haberleşme ağı ByLock'u kullanmadığını da iddia eden Günenç, beraatini istedi.

Günenç ve avukatının savunmasının ardından duruşmaya ara verildi.

- Karar

Daha sonra Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin oy birliğiyle aldığı karar, heyete başkanlık eden Daire Başkanı Burhan Karaloğlu tarafından okundu.

Kararda, sanık İbrahim Günenç'in üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunun sabit olduğu, bu nedenle sanığa Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince "kastın yoğunluğu, örgüt içindeki konumu, örgütte kaldığı süre, oluşan zarar ve tehlikenin ağırlığı" dikkate alınarak, alt sınırdan uzaklaşılarak 6 yıl hapis cezası verildiği belirtildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza 9 yıla çıkarıldı.

Sanığın duruşmalardaki hal ve tavırları nedeniyle TCK'nin 62. maddesindeki indirim uygulanarak, ceza 7 yıl 6 aya indirildi.

Tutuklulukta geçirilen süreyi ve ceza miktarını dikkate alarak, sanığın tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, Günenç hakkında yurt dışına çıkış yasağına da hükmetti.

Bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

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Danıştay eski Danıştay üyesi İbrahim Günenç FETÖ Yargıtay

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