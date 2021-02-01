Eski defterler kapanıyor... Koç Burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (21 Mart - 20 Nisan)

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden Mynet okuyucularına özel 2021 Şubat ayı koç burcu yorumumuzu hazırladık.. 21 Mart - 20 Nisan tarihleri arasında doğan koç burçlarını bu ay neler bekleyecek? Koç burcunu 2021 Şubat yorumunda aşk hayatında gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında koç burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Şubat ayı aylık burçlarda koç burcunun para yorumunda hareketlilik görülüyor. İşte Koç Burcu Şubat aylık burç yorumu...

KOÇ BURCU ŞUBAT AYLIK BURÇ YORUMU 2021 (21 MART - 20 NİSAN)

Bu ay 27 Şubat tarihine kadar Merkür retrosu devam ediyor. Bu tarihe kadar sosyal çevrenizle ilişkilerinizde rutinleriniz bozulabilir. Bazı arkadaşlarınızla zorunlu veya gönüllü olarak mesafeleşebilirsiniz. Sosyal çevrenizde küslük ve barışmalar yaşanabilir. Bazı ortamlardan çekilebilir, yeni ortamlara dahil olabilirsiniz.

1 Şubat tarihinde Venüs Kova burcunda ilerlemeye başlıyor. İlişkilerinizde arkadaşlıklar ve dostluklar daha önemli hale geliyor. Duygusal birliktelikleriniz arkadaşlıktan doğabilir. Duygusal ilişkilerinizde sağlam dostluklar kurmanız ilişkiyi ayakta tutabilir. Bazılarınız ise bir sevgililik ilişkisini arkadaşlığa çevirme kararı alabilir.