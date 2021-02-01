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Eski defterler kapanıyor... Koç Burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (21 Mart - 20 Nisan)

fadoncu fadoncu 01.02.2021 06:57 | Son Güncelleme:
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Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden Mynet okuyucularına özel 2021 Şubat ayı koç burcu yorumumuzu hazırladık.. 21 Mart - 20 Nisan tarihleri arasında doğan koç burçlarını bu ay neler bekleyecek? İşte Uzman Astrolog Merve Rençber'in yorumuyla koç burcu şubat ayında; aşk, kariyer ve sağlık yorumları. Koç burcu Merkür retrosundan nasıl etkilenecek?

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden Mynet okuyucularına özel 2021 Şubat ayı koç burcu yorumumuzu hazırladık.. 21 Mart - 20 Nisan tarihleri arasında doğan koç burçlarını bu ay neler bekleyecek? Koç burcunu 2021 Şubat yorumunda aşk hayatında gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında koç burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Şubat ayı aylık burçlarda koç burcunun para yorumunda hareketlilik görülüyor. İşte Koç Burcu Şubat aylık burç yorumu...

Koç burcu yıllık yorum 2021... Koçların 2021'de aşk, sağlık, para ve iş durumu! Koç burcunu 2021'de neler bekliyor?Koç burcu yıllık yorum 2021... Koçların 2021'de aşk, sağlık, para ve iş durumu! Koç burcunu 2021'de neler bekliyor?

KOÇ BURCU ŞUBAT AYLIK BURÇ YORUMU 2021 (21 MART - 20 NİSAN)

Bu ay 27 Şubat tarihine kadar Merkür retrosu devam ediyor. Bu tarihe kadar sosyal çevrenizle ilişkilerinizde rutinleriniz bozulabilir. Bazı arkadaşlarınızla zorunlu veya gönüllü olarak mesafeleşebilirsiniz. Sosyal çevrenizde küslük ve barışmalar yaşanabilir. Bazı ortamlardan çekilebilir, yeni ortamlara dahil olabilirsiniz.

1 Şubat tarihinde Venüs Kova burcunda ilerlemeye başlıyor. İlişkilerinizde arkadaşlıklar ve dostluklar daha önemli hale geliyor. Duygusal birliktelikleriniz arkadaşlıktan doğabilir. Duygusal ilişkilerinizde sağlam dostluklar kurmanız ilişkiyi ayakta tutabilir. Bazılarınız ise bir sevgililik ilişkisini arkadaşlığa çevirme kararı alabilir.

11 Şubat tarihinde Kova burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. İlişkilerle ilgili ani ve radikal değişimleri getiren bu Yeni ay, süregelen ilişkilerinizde abartılı durumları, abartılı duyguları ve fevri tepkileri getirebilir. Geçmişte kalan beklemediğiniz bir kişiden dönüş alabilirsiniz. Anlık duygu ve düşüncelerle pişman olacağınız sözler sarf etmemeye dikkat etmelisiniz. Bu tarih ve civarında kazalara açık olabilirsiniz. Daha sakin, kontrollü olma zamanı.

17 Şubatta Satürn ve Uranüs arasında sert açı gerçekleşiyor. Kazançlarınız ve finansal dengenizde köklü bir değişimi getiren sürece giriyorsunuz. Yüklü harcamalar yapabilir, ortaklı işlere girme planları içerisinde olabilir, ortaklık teklifi alabilirsiniz. Kariyerinizde kendi isteğinizi var etme hırsı artabilir.

18 Şubatta Güneş Balık burcunda ilerlemeye başlıyor. Ayın geri kalanında değişen şartlarınıza ayak uydurmaya, hayatın getirdiklerini kabul içinde olmaya, manevi tarafınızı beslemeye ve inançlarınız doğrultusunda ilerlemeye odaklanıyor olacaksınız. Bu tarihten itibaren hayatınızın farklı alanlarında kontrolünüz dışında iyi-kötü gelişmeler karşınıza gelebilir. Kontrol ve yönetim her alanda elinizde olmayabilir. Teslimiyeti çalışma zamanı.

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