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Eski Devlet Bakanı Işılay Saygın yoğun bakımda! (Işılay Saygın kimdir?)

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.07.2019 15:24 | Son Güncelleme

Eski Devlet Bakanı Işılay Saygın, İzmir'de hastaneye kaldırıldı.

Eski Devlet Bakanı Işılay Saygın yoğun bakımda! (Işılay Saygın kimdir?)

Evinde rahatsızlandığı belirtilen Saygın, yakınları tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne götürüldü.

Saygın'ın akciğerlerinden kaynaklanan bir rahatsızlığı olduğu, solunum yetmezliği teşhisiyle hastanenin yoğun bakım servisine alındığı öğrenildi.

IŞILAY SAYGIN KİMDİR?

Işılay Saygın 4 Nisan 1947'de İzmir Buca'da doğdu.

Ege Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu olan Işılay Saygın, 1973-80 iki dönem Buca Belediye Başkanlığı görevini yaptı. Buca Belediye Başkanlığı görevini yaparken, 12 Eylül Askeri Darbesi ile görevden ayrıldı. 2 yıl serbest mimar olarak görev yaptı. 1983, 1987, 1991, 1995, 1999 yıllarında yapılan seçimleri kazanarak beş dönem İzmir Milletvekilliği yaptı.

İLKLERİN BAKANI

Işılay Saygın, Türkiye'nin ilk kadın Turizm Bakanı ve ilk kadın Çevre Bakanı; 51. (Tansu Çiller), 52. (Tansu Çiller), 54. (Necmettin Erbakan) ve 55. (Mesut Yılmaz) Türkiye Hükûmetlerinde ise, devlet bakanıdır.

Kaynak: AA

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