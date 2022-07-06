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Eski Dışişleri Bakanı İlter Türkmen yaşamını yitirdi

06.07.2022 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Dışişleri Bakanı İlter Türkmen hayatını kaybetti. 95 yaşında hayata gözlerini yuman Türkmen’in cenaze töreni cuma günü İstanbul’da yapılacak. 1949-1991 yılları arasında Dışişleri Bakanlığında görev yapan İlter; müsteşarlık ve büyükelçilik görevlerinde de bulunmuştu.

Eski Dışişleri Bakanı İlter Türkmen yaşamını yitirdi

Eski dışişleri bakanlarından, müsteşar ve büyükelçi İlter Türkmen 95 yaşında hayatını kaybetti.

DIŞİŞLERİ BAKANI MESAJ YAYIMLADI

Dışişleri Bakanlığı'nca Twitter'dan paylaşılan başsağlığı mesajında, "1949-1991 yılları arasında bakanlığımızda görev yapan, Dışişleri eski bakanlarımızdan, eski müsteşarımız Yunanistan, Sovyetler Birliği ve Fransa ile Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Cumhuriyet Büyükelçisi sıfatıyla devletimizi temsil eden camiamızın değerli mensubu İlter Türkmen'i 6 Temmuz 2022 tarihinde kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Merhum Bakanımızın cenazesi 8 Temmuz 2022 Cuma günü İstanbul Teşvikiye Camisi'nde cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz" denildi.

İstanbul doğumlu olan İlter Türkmen, Galatasaray Lisesi'nin ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Türkmen, Dışişleri Bakanlığı'nda çeşitli görevler aldı. Temmuz 1980'de Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği'ne (müsteşarlık) getirildi, 1980-1983 yıllarında dışişleri bakanı olarak görev yaptı.

1983 yılında Birleşmiş Milletler Cenevre Daimi Temsilcisi, 1985 yılında Birleşmiş Milletler New York Daimi Temsilcisi, 1988 yılında Paris büyükelçisi olarak görev yapan Türkmen, 1991 yılında emekli olmuştu. (DHA)

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